Piqué: "No me gusta ver a algunas autoridades junto a Florentino en el palco del Bernabéu"

Gerard Piqué ha hablado en la zona mixta posterior al triunfo de España sobre Francia, y ha criticado al Real Madrid. "No me gustan sus valores", dijo, y añadió que "lo que no me gusta del Madrid es su palco, las personalidades que ves, la gente que imputó casualmente a Messi y Neymar, junto a Florentino... pero luego no pasa nada con Cristiano. Siempre ha sido así, en este estado".

Piqué también ha criticado a los árbitros al afirmar que "no pasa nada por decir que algunos no tienen suficiente nivel. A mí muchos me dicen lo mismo y no los multan".

Preguntado por si el árbitro fue clave en el triunfo del Barça por 6-1 sobre el PSG, Piqué dijo: "¿Me quieres discutir la remontada pero no dices nada de cuando el Madrid ganó la Champions con un gol en fuera de juego?".

Sergio Ramos le ha contestado: "Él no cambiará nuestra historia, ni nuestros títulos. Es así, pero debería callar, ellos tienen cosas que ocultar", dijo en referencia al Barça.

"No cambiará nuestra historia ni nos quitará los títulos ni hará volver el tiempo atrás. A Piqué le queda mejor el blanco y no sabe cómo decirlo", añadió.

Según el 'Marca', el departamento jurídico del Real Madrid estudia las palabras de Piqué.