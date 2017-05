Profetas y líderes

"Los profetas deben ser lapidados; este es su destino y la prueba del cumplimiento de su misión. Pero un líder que acaba lapidado sólo demostrará que ha fallado en su función por una deficiencia de su sabiduría, o por confundir lsu función con la de un profeta".

Topo con esta frase en La estrategia de la aproximación indirecta, de Basil H. Liddel Hart, un libro de estrategia militar que es en realidad un tratado de política. Es la misma semana que el expresidente Jordi Pujol ha vuelto a los infiernos. Un nuevo registro en su casa, en su despacho, en la casa de Queralbs donde se había forjado la mística de la construcción nacional durante décadas. Saliendo de su casa hace un acto de contrición más: "Siento todo lo que está pasando". Y, según las crónicas periodísticas, durante el registro murmura: "Todo se está hundiendo". En los últimos años había estado recluido hablando con políticos y periodistas, expiando sus pecados de acción u omisión, pidiendo de alguna manera la separación de su legado político del asunto judicial que salpica a toda su familia.

Pero el legado político de construcción del autogobierno necesitará muchos años para ser distinguido de su manera patrimonial de ejercer el poder, del abuso de su posición y la de su familia, de la corrupción sistemática entre lecciones de ejemplaridad y moralidad, de catalanidad. La connivencia de las fuerzas vivas en Cataluña y en el Estado -las que no investigaban, las que separaban fiscales, las que no publicaban sobre Banca Catalana, las que se encontraban en las bodas, en palabras del propio Pujol- se ha acabado y la guerra es cruenta.

La estafa no es sólo a los ciudadanos que habrán pagado las comisiones de la obra pública que ahora descansan en algún paraíso fiscal o en la cuenta de algún testaferro, sino también a los que creyeron en la vertiente profética de Jordi Pujol. Deberán tener los pies en el suelo y no alterarse escuchando la soberbia del hijo que se creía el más listo de todos y ahora se presenta como un Sazatornil sin ninguna gracia. Es el momento de que se reivindiquen los honestos que fueron apartados de la corte cuando se enfrentaron al hijo todopoderoso, y de saber no sólo el origen del dinero, sino también los métodos de multiplicación y si se puede dar por cerrado el flujo entre comisiones y poder. Si la multiplicación sólo ha sido para el enriquecimiento de Pujol Ferrusola, o si los métodos han continuado en el partido a través del Palau, y cuándo y dónde terminan con el 3%.

En el mismo libro topo con otra afirmación que hace pensar. Decía Napoleón que en la guerra "la moral es respecto a la fuerza física como tres es a uno". El caso Pujol y la aproximación a Marta Ferrusola no está descontado de la moral colectiva si la justicia mantiene la presión sobre el matrimonio y hay hilos de los que tirar. La credibilidad del cortafuegos político que significó la muerte de CDC dependerá de la actuación de la nueva dirección del PDECat y, sobre todo, de los resultados de la investigación del caso Millet y del 3%. La transparencia que se exige al PP corrupto de Rajoy es exigible también internamente en Cataluña.

Revisados los últimos años, hay un componente de miedo colectivo indigno de una democracia sana. Miedo de salir de la vía establecida, arribismo, miedo de publicar cosas incómodas con el poder y de hablar. El oasis era un espejismo y siempre se tendrán que seguir señalando otros.

Corrupción.es. La nueva semana de expiación de Pujol coincide -¿es casualidad?- con la emergencia del alcantarillado de la Comunidad de Madrid. Y Rajoy lo aprovecha para hacer un viaje de estado y luego para llegar a un acuerdo con el PNV -siempre tan pragmático- para sacar adelante sus presupuestos. Parece una calculada explosión para acabar con la corrupción en Madrid, después de que hayan caído Baleares, Valencia, Murcia... Un sistema generalizado de utilización de lo público en beneficio personal y político. Rajoy se impuso al PP por encima de Rato y Esperanza Aguirre. Ambos están fulminados y el presidente español no tiene oposición. Podemos se pierde en la escenificación, Ciudadanos está cómodamente a la sombra de la derecha y el PSOE camina hacia su explosión también impasible aunque está anegado por la corrupción andaluza de los ERE. Sin una alternativa de gobierno al PP no se puede garantizar plenamente el funcionamiento de equilibrios y controles de una democracia sólida. Continuaremos en un sistema de baja calidad donde los cadáveres de ministros franquistas reciben homenajes sobre los hombros de ministros de la democracia entre gritos fascistas. Sobre los hombros de un ministro de Justicia que pretendía catapultarse políticamente con una reforma de la ley del aborto que incluso fue excesiva para los suyos.

Los datos económicos -crecimiento y confianza- son positivos a pesar de la putrefacción de la corrupción del PP en España, los ERE en Andalucía y los Pujol en Cataluña. Cataluña tiene un proyecto común para evitar ya no la italianización, sino la argentinización que está sufriendo España. Lo primero que debemos observar, si se pretende votar y ganar, es que es necesario que nuestros líderes no se conviertan en profetas.