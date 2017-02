¿Quieres decir, Cárdenas, que puedes dar lecciones a Buenafuente?

El otro día Javier Cárdenas se quedó descansado criticando Andreu Buenafuente. Se ve que se le debía atragantar la parodia de él que el humorista Raúl Pérez había hecho en el programa Late Motiv del canal #0, así que aprovechó su espacio radiofónico despertador Levántate y Cárdenas para lanzar una de esas encíclicas suyas donde la vocalización precaria no logra disimular el vacío del fondo. El condenado comunicador -condenado en el sentido literal/judicial del término- se quejaba por el hecho de que Buenafuente cuenta con un presupuesto "multimillonario" (luego dijo 60.000 euros por noche). Y que con ello, Late Motiv obtiene "un cero técnico" de cuota de pantalla, cada noche.

Esto no es así, pero supongo que Cárdenas debe de tener una relación con la verdad del tipo trumpiano. Buenafuente reúne entre 30.000 y 40.000 espectadores -en el conjunto de España- cada noche. No son muchos, pero es que este programa no está pensado para reunir cientos de miles de televidentes. Más bien es la tarjeta de visita de #0, la apuesta de Telefónica para crear un canal generalista, pero de pago. Late Motiv busca transmitir la idea de que el entretenimiento de calidad hay que pagarlo. Y Cárdenas, con el lamentable programa que hace en La 1, Hora punta -y ya siento calificarlo así, teniendo en cuenta que lo cofinancio con mis impuestos- es un avalador formidable de esta tesis.

Además, Cárdenas callaba un dato fundamental. El programa -como ya ocurre con muchos late shows- está diseñado para generar clips concretos que funcionan en las redes sociales. El video donde se parodia a Cárdenas, por poner un ejemplo al azar, ya acumula más de 500.000 visualizaciones (incluida la suya, probablemente). Claro, explicar esto no ligaba con el cero técnico de su confusa elocución.

Yo, que soy cliente de Movistar+, no miro casi nunca el programa de Buenafuente, pero me gusta que esté. Y reivindico que una plataforma pueda tener espacios deficitarios, en términos de retorno de audiencia, porque considera que dignifican la marca. Abomino de aquella falaz cantinela liberal que, cada vez que cierra una librería de viejo en Barcelona devorada por la enésima franquicia, suelta: "Oh, si la gente no compra libros..." Si dejas que mande sólo el dinero, las grandes marcas de ropa pueden echar al comercio local para imponer su paradigma despersonalizado y orientado al turismo masivo. Yo estoy a favor de que la administración gaste recursos para mantener tiendas singulares que son deficitarias; entre otras cosas, por la alteración en los precios de los alquileres que estas franquicias han fomentado.

Con la televisión, lo mismo. No me interesa la épica de Juego de tronos, pero si gracias a su éxito HBO mantiene programas deficitarios pero relevantes, pues adelante los dragones. Yo he sobrevivido dos semanas de convalecencia gracias a capítulos viejos de Curb your enthusiasm que no había visto. Cárdenas, con Hora punta, consume 40.000 euros de recursos públicos por programa. Una vez han desfilado sus vídeos de gatitos y colaboradores apolillados... qué queda para la posteridad?