Rajoy exhibe músculo el 16-A

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el 2 de agosto en Ribadunia, Pontevedra, que convocaría una reunión extraordinaria del consejo de ministros si el Parlament Catalán tramitaba la proposición de ley del referéndum registrada el lunes 31 de julio por Junts pel Sí y la CUP.El Parlament no contempla al reanudar su actividad este 16 de agosto iniciar dicho trámite, pero el que sí va a aprovechar la fecha del 16 de agosto es el Gobierno: el consejo de ministros se reunirá de manera extraordinaria este miércoles para comenzar la tramitación del laudo de arbitraje del conflicto de El Prat.

Rajoy quiere exhibir músculo: el consejo de ministros que el presidente pensaba convocar para el caso de que el Parlament diera curso a la proposición de ley del referéndum del 1-O se reunirá como era su deseo… pero para tratar el arbitraje de la huelga de El Prat. Y esta reunión extraordinaria “coincide” con el pleno del Tribunal Constitucional citado para este miércoles 16 a las 17,30 horas, según había anticipado el ARA, para examinar el recurso de súplica de la Generalitat contra la suspensión del artículo 135.2 del nuevo reglamento del Parlament (aprobación por lectura única de una propuesta de ley a petición del grupo parlamentario promotor).

La intervención del Gobierno en la huelga de los trabajadores de seguridad de El Prat -normalización de la crisis utilizando a la Guardia Civil- ha sido considerada en círculos de La Moncloa como una oportunidad política por el Gobierno de Rajoy para contrastar su “eficiencia” con la “ineficiencia” de la mediación fracasada de la Generalitat. Esta presunta “eficiencia” ha borrado la pasividad de AENA durante la huelga, la gestora de los aeropuertos participada en un 51% por el Estado. Fue AENA quien adjudicó a la empresa Eulen la seguridad de El Prat ante una oferta un 2% inferior a su rival Prosegur. El “despliegue”, pues, por el que ha optado Rajoy apunta a presentar al Gobierno en pleno mes de agosto “como si” tuviera todo bajo control, desde la huelga de El Prat hasta el desafío independendista.

Fuentes próximas a La Moncloa estiman que ya cuando anunció en Ribadunia que pensaba convocar un consejo de ministros extraordinario Rajoy no quería que le colaran en sus vacaciones la admisión a trámite de la proposición de ley de referéndum. Y aunque la Mesa del Parlament se abstiene de mover ficha inmediatamente, Rajoy no las tiene todas consigo. El ministerio de Justicia baraja entre las alternativas jurídicas la presentación de un “incidente de ejecución” en el proceso de impugnación del reglamento del Parlament. Pero ¿puede haber ejecución sin incidente? Porque si el Parlament no actúa, a la espera del mes de septiembre, más cerca de la movilización de la Diada, faltaría el argumento de la violación o desobediencia de los requerimientos del TC.

Pero hay otra posibilidad: el Gobierno podría recurrir el mero hecho del registro de la proposición de ley del referéndum en el Parlament como una violación de las últimas resoluciones del TC. El gobierno de José María Aznar presentó un recurso de inconstitucionalidad en 2003 contra los acuerdos del Ejecutivo vasco y la Mesa del Parlamento vasco que iniciaron la tramitación del Plan Ibarretxe. Pero el TC rechazó en abril de 2004 ese recurso por mayoría de siete contra cinco. Según el tribunal, el proyecto soberanista del lehendakari se encontraba en trámite parlamentario, es decir, no era “una resolución, disposición o acto” susceptible de ser recurrido.

Con todo, si la proposición de ley no es tramitada todavía, tampoco existiría el elemento con el que sí contó Aznar para recurrir con el argumento de que los acuerdos impugnados debían ser consideradas resoluciones. Problema: el gobierno tiene que pensarse si va a forzar la máquina en el TC al punto de que un recurso “preventivo” provoque una división después de lograr la unanimidad de los magistrados en todas las resoluciones recientes sobre Cataluña.