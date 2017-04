Santiago Segura: "Pagué un precio por hablar a favor del derecho a decidir"

Santiago Segura es un animal promocional, pero presentando en el BCN Film Fest la comedia argentina Casi leyendas, en la que interpreta a un guitarrista con trastorno de Asperger que reúne su antiguo grupo de pop, se le ve especialmente motivado. "Las críticas en Argentina nunca me habían dejado tan bien. Estoy por irme a vivir allí -celebra-. La película se verá pronto en un portal online, pero me hacía ilusión que antes se viera en algún cine, que aquí una película argentina sólo estrena si sale Ricardo Darín".

Se dice que el humor español no viaja bien. Pero estás aquí, coprotagonizando una comedia argentina.

Es el humor en general el que no viaja bien, lo dicen los agentes de ventas. Adam Sandler es el número 1 en Estados Unidos, pero aquí no gusta. Y Will Ferrell igual. Yo me he llevado grandes disgustos con Torrente. En Italia funcionó muy mal pero en Hungría Torrente es casi un héroe nacional y en Argentina es donde ha funcionado mejor después de España. Yo me vuelvo loco buscando la explicación y no la encuentro.

En tus inicios flirteabas mucho con el terror.

Sí, pero siempre mezclado con comedia. El terror puro no me acaba de convencer. He pensado muchas veces en retomar mi personaje de los cortos, Evilio, y hacer una película de humor gore con sangre, sexo, vísceras... Pero no encuentro el momento.

¿Es culpa del éxito de 'Torrente'?

Sí, seguro. Yo lo que busco en el cine es agradar a la gente, así que me parece absurdo abandonar una veta como la de Torrente. Los amigos me preguntan si no me canso, pero sólo hago una cada tres o cuatro años. Y yo seguiría haciéndolas, si no fuera porque ahora quizás no sería rentable.

¡Pero si cada nueva película arrasa!

Relativamente. El mercado español es muy pequeño y, ahora que en Blu-ray y DVD no se vende nada, tienes que recuperar toda la inversión con la taquilla. Torrente 5 costó seis millones y sólo recaudó 10. Sería un buen negocio si el distribuidor y los exhibidores no se llevaran dos terceras partes. Y no puedo hacer las películas más baratas, porque la gente espera ver personajes populares, persecuciones... Es un producto caro.

Tú eres un referente del humor incorrecto en España. ¿Qué piensas de casos como el de la joven condenada por tuitear un chiste sobre Carrero Blanco?

Tengo la sensación de que se está acordonando lo que puedes decir y lo que no. Y si no es por enaltecer el terrorismo es por otra cosa, da igual. Nos están jodiendo por todos lados. La corrección política nos tiene a todos aterrorizados. A mí me dijeron de todo por subir a Twitter una foto de Carrie Fisher en bikini. La saqué y me siguieron insultando, así que la volví a subir.

¿Y por qué se tolera a Torrente?

Porque el límite del humor siempre ha sido que en una sala de 500 personas haya 499 que se rían. Si ofendes a una no pasa nada, pero si ofendes a 499, más vale que lo dejes. El problema es que siempre te la tienes que jugar, porque si no pisas y cruzas las líneas rojas, es imposible hacer gracia.

Cuando presentaste 'Torrente 5' hablaste sin ambigüedad sobre el debate independentista y te posicionaste a favor del derecho a decidir. Fuera de Cataluña, ¿tuviste que pagar un precio por haberlo hecho?

Sí, lo pagué. Pero por algunas cosas estás dispuesto a hacerlo y por otras no. Hay temas sobre los que a la gente no creo que le importe qué pienso. Pero cuando te preguntan directamente o cuando defiendes una posición en la que crees, eso pasa factura. Yo no sé si será cierto o no, pero todo el mundo cree que el IVA del 21% es una venganza del PP al mundo del cine por el famoso "No a la guerra" de los Goya.

La gente te identifica sólo con 'Torrente', pero tienes cerca de un centenar de referencias como actor en cine y televisión.

Quizás no es una carrera muy importante pero sí es variada. Y he tenido la suerte de protagonizar éxitos como El oro de Moscú, Borjamari y Pocholo, Isi Disi... También películas que me ha gustado mucho hacer como Obra maestra o las de Álex de la Iglesia. Pero el problema es que mucha gente no ve el personaje sino a Santiago Segura, el que sale en El hormiguero o canta con Raffaela Carrá en Tu cara me suena. Esto te hace perder todo el glamour de actor. Cuanto más famoso eres, más difícil es que la gente te vea como el personaje.

¿Tienes una espina clavada?

Al contrario. Y si la tuviera, el hecho de que me llamen de Argentina para hacer un papel como el de Casi leyenda me la sacaría. En realidad, yo dejaría de dirigir si pudiera dedicarme a protagonizar buenas películas como ésta. Siempre le digo a Alex de la Iglesia que me dé más papeles como el de El día de la bestia, pero pasa de mí.

¿Cuál es el malentendido más extendido que hay sobre Santiago Segura?

Me sigue sorprendiendo que la gente confunda personaje y persona. Que me paren por la calle para hablarme de un partido como si yo realmente fuera del Atleti. Y me refiero a gente con estudios y cultivada, ¿eh?

Siempre tienes algún pequeño papel en los filmes de Guillermo del Toro. ¿Cuál es su próximo proyecto?

Ir al Festival de Sitges a comer hasta reventar. Cuando supe que sería el presidente del jurado le dije que yo también quería ir, pero sin trabajar, que eso de juzgar películas es muy cansado. Pero he hablado con Ángel Sala y me dijo que ya me prepararán algo especial.

Tú también tienes una relación muy especial con el Festival de Sitges.

Por supuesto. Fui con mis cortos tres años. Cuando eres una persona anónima, un festival de cine es el mejor lugar del mundo para un cinéfilo. Y ver cómo proyectan tus cortos en la pantalla del auditorio... Allí conocí a Tarantino y a Guillermo. Él presentaba Cronos y ganó dos Marías de aquellas... Recuerdo que me dedicó una: "Lo dedico a un pinche cabrón que he conocido aquí, que ya es como mi hermano carnal". El siguiente año que nos encontramos él era presidente del jurado de cortos y yo pensaba "¡esta es la mía!", pero en el jurado también estaba Icíar Bollaín y me dijo que casi lo matan por proponer el mío, Evilio vuelve. Y ganó Alicia, de Balagueró, quizá porque era sobre la menstruación.