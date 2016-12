¿Sois de agenda de papel o digital?

"Hemos notado un incremento en las ventas de agendas de papel, más que ningún otro fin de año", asegura con vehemencia Nuria Raja, gerente de la papelería Raima de Barcelona. Destaca que las agendas más demandadas son las de color rosa, lila y naranja, encuadernadas y con una goma elástica que las cierre por las cubiertas, y las de tamaño DIN A-5.

En un mundo tan tecnológico como el de hoy, las agendas de papel, las de toda la vida, se resisten a entonar el canto del cisne. Entre romántico y práctico, el acto de anotar citas y compromisos sobre papel se reivindica ante la avalancha de opciones digitales. Pero ¿por qué seguimos comprando agendas de papel?

Eli Ortiz, directora de Zoom Agency, difusora de la marca de agendas Leuchtturm1917 en el Estado, lo tiene claro: "Tener escrito a mano tu nombre en una agenda te hace sentir especial". Aún más: "Las agendas de papel recuperan el placer de escribir y la satisfacción de tachar una tarea realizada a lo largo de la jornada".

En la Universidad de Barcelona, el profesor de pedagogía Enric Prats opina que la agenda de papel es uno de los últimos reductos de la escritura a mano. "Después de que las cartas y las postales de viaje hayan casi desaparecido, sólo queda en papel la letra de las agendas y la de las listas de la compra", explica. En relación con esto, Prats recuerda una anécdota vivida el pasado verano en Trieste (Italia). El profesor quiso comprar postales de viaje para enviarlas a Cataluña, pero, tal como rememora, le costó muchísimo encontrarlas.

Entre los argumentos que explican la supervivencia de las agendas de papel, Prats argumenta que "las digitales inspiran poca confianza a la hora de registrar hechos y tareas importantes". De hecho, con las fotos digitales pasa lo mismo: "Las tenemos en el móvil pero las imprimimos en papel y las reunimos en un álbum porque pensamos que de esta manera no se perderán", cuenta.

Anotar para recordar

Por su parte, David Duran, profesor de psicología de la educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, asegura que, según han demostrado los estudios, "hay más recuerdo del aprendizaje cuando tenemos una posición activa". En resumen: "Recordemos más lo que nos tomamos la molestia de escribir a mano que lo que pegamos o copiamos con el cursor del ordenador".

A pesar de estas afirmaciones, David Duran añade que escribir a mano es poco efectivo "si simplemente copiamos la información, que es lo que se hace desgraciadamente en algunas prácticas escolares". El aprendizaje activo es el que obliga al aprendiz a transformar la información y hacérsela suya. "Esta apropiación puede incluir transportar la información en otros formatos, sean gráficos, visuales o de otro tipo", concluye.

Diferentes necesidades

El boom de las agendas de papel ha hecho que las marcas se apresuren a ofrecerlas de todos los formatos, temáticas y tamaños. Para Nuria Raja hay, sin embargo, unas claras triunfadoras: "Sean de una marca o de otra, los compradores se inclinan por un modelo estándar, que es el de tamaño DIN A-5 con estampado en las cubiertas. Estas agendas suponen el 60% de nuestras ventas".

La gerente de la papelería Raima afirma que, a la hora de decidirse por una agenda u otra, "es esencial tener claro para qué se utilizará". Por ejemplo, hay personas que quieren ver los dos meses siguientes en la página. Otros necesitan que el día tenga señaladas todas las horas. A algunos les es muy útil tener dos páginas por día. Y también hay un público, sobre todo juvenil, que quiere mucho color y frases positivas para iniciar la jornada. De ahí el éxito de las agendas de marcas como Mr. Wonderful y Queway, que las publica escritas íntegramente en catalán.

Temáticas para todos los gustos

Mientras que las empresas suelen encargar agendas corporativas con su nombre en la cubierta, los amantes de la alimentación saludable y los vinos tienen a su alcance agendas especializadas en las temáticas que les apasionan. Por ejemplo, la periodista Núria Coll ha lanzado la agenda Etselquemenges, que incluye recomendaciones de alimentos de temporada y posdatas para fomentar un estilo de vida saludable. Y Un dia, un vi. Agenda de vins catalans 2017 es la propuesta de Patricia de Golferichs para los que cada día del año quieren descubrir un nuevo vino catalán.

La moda del running también ha llegado al mundo de las agendas de papel. El editor Manuel Haro es el responsable de la Agenda runner. "Hace tres años que corro y utilizaba aplicaciones gratuitas de móvil para apuntarme mis marcas personales. También me las anotaba en una hoja de Excel, y fue así como pensé en crear una agenda de papel donde escribirlo todo al cabo del año y poder ver la evolución que he hecho", explica Haro. "Las agendas específicas, como la Runner, están al alza porque no tienen competencia con las digitales", añade el editor.

El añorado Emili Teixidor dejó escrito en el libro La lectura i la vida (Columna): "Una de las condiciones para conseguir la felicidad es que la expresión no se quede nunca detrás de la experiencia". Las agendas de papel recogen con la letra la expresión para que no olvidemos lo que acabará convirtiéndose en experiencias.