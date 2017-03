Xavier Trias se querella contra el comisario Pino por calumnia e injurias

El ex alcalde de Barcelona y portavoz del PDC en el Ayuntamiento, Xavier Trias, presentó este lunes, día 6 de marzo, una querella criminal por delitos de calumnias e injurias en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid contra el comisario Eugenio Pino, ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía. El ex comisario afirmó el pasado 8 de febrero que Trías ocultaba una cuenta en la Union de Banques Suiza con 12,9 millones de euros, una información desmentida por la entidad bancaria y por la Dirección General de la Policía.

Trías señaló ayer a ARA que ordenó a su abogado, Xavier Melero, presentar esta querella nada más conocer las declaraciones de Pino al diario 'El Mundo'. “El mismo diario que publicó la falsedad el 28 de octubre de 2014 y que fue desmentida por la UBS ha difundido otra vez esta calumnia en esta ocasión por boca del comisario Pino”, explicó Trías.

El ex comisario, involucrado en la llamada Operación Cataluña contra dirigentes independentistas catalanes, señala sobre la pretendida cuenta de Trías en la citada entrevista ante la pregunta de si “mantiene que la información es buena” lo siguiente: “Sí, seguimos manteniéndolo. Entre otras cosas porque la fuente ya nos había dado cosas buenas. Además, hemos tenido un intercambio muy fructífero con ella y es una fuente de toda credibilidad. Nosotros recibimos la información, la UDEF fue muy remisa y acudimos a Suiza. Nos mostraron los pantallazos y nos dejaron fotografiarlos.Y hay varios policías como testigos. Si luego la Fiscalía considera que no es motivo suficiente, pues bueno….”.

Aunque la UBS de Ginebra ha desmentido, según se ha apuntado, que Trías tuviese cuenta en la entidad y, además, que el número de la cuenta publicada no se corresponde con la numeración que usa dicho banco – es decir, que se trataba de una fabricación- entre las diligencias que solicita ahora el ex alcalde está, precisamente, el envío a Suiza de una comisión rogatoria internacional para volver a confirmar lo que ya afirmaba la entidad en noviembre de 2014.

La querella señala que los hechos, con publicidad, que le atribuye Pino a Trías suponen “que la imputación de delitos es concreta y contiene todos los elementos necesarios para su definición: Trías habría acumulado una fortuna ilícita de casi trece millones de euros que habría sido depositada en una cuenta bancaria en Suiza”. Añade: “Se trata de hechos inequívocamente delictivos que constituirían, cuando menos, delito fiscal y blanqueo de capitales e, implícitamente, diversos delitos contra la Administración Pública, cuando menos un delito de cohecho o de tráfico de influencia”.

En la querella se recuerda que la Dirección General de la Policía ya informó sobre este asunto en el otro procedimiento, abocado a juicio oral, que se sigue contra los periodistas del citado diario que publicaron la información. En dicho juzgado de instrucción, el 16 de Madrid, entró un informe policial que decía: “No existe ningún informe policial en esta Brigada en el que se atribuya al señor Trias la titularidad de la cuenta 7651162-3445954 en el banco suizo UBS de Ginebra”.

La defensa de Trías solicita al juzgado diligencias para investigar la trama que se desprende de las palabras del comisario Pino. Entre ellas, se pide que se “informe si el funcionario del Cuerpo Nacional, inspector jefe José Ángel Fuentes Gago viajó a Suiza a lo largo del año 2014 y, caso de ser así, proceda a indicar las fechas y la identidad funcionarios que le hubiesen acompañado. La información interesa por cuanto Pino afirma, para sustentar la calidad de su fuente, que `acudimos a Suiza´ y `varios policías son testigos´”. En caso de que Fuentes Gago no haya viajado a Suiza, se informe qué otros funcionarios de policía pudieron realizar dicho viaje.

Fuentes Gago ha sido una pieza clave en la Operación Cataluña. Fué jefe de gabinete en la Dirección General Operativa. Actuó como vínculo entre el que fuera director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso i el entences minisro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Actualmente es agregado de Interior en la delegación diplomática en Holanda (La Haya).

Otra de las diligencias que solicita la defensa, según ya se ha apuntado, es el envío de una comisión rogatoria para “que se requiera a la entidad bancaria de la Confederación Helvética Union de Banques Suisses (UBS) a fin de que por la misma se informe de si existe cualquier cuenta, depósito o producto financiero del tipo que sea de titularidad de mi representado, Xavier Trias i Vidal de Llobatera”.