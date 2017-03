La acusación de Piqué: ¿quién es Marta Silva?

Las palabras de Gerard Piqué tras el partido contra Francia han sacudido Madrid. El central catalán apuntó al palco del Santiago Bernabéu. Sin tapujos. El defensa del Barça dijo que no le "gustan los valores" que tiene el Real Madrid por "las personalidades" que hay "en el palco". Piqué relacionó sus declaraciones con los casos judiciales de Leo Messi y Neymar, a los que se ha dado un trato diferente al de Cristiano Ronaldo.

"Lo que no me gusta del Madrid es su palco, las personalidades que ves, la gente que imputó casualmente Messi y Neymar, junto a Florentino... pero luego no pasa nada con Cristiano. Siempre ha sido así, en este Estado", aseguró ante la incredulidad de los periodistas. Piqué se refería a Marta Silva Lapuerta.

Silva fue persona de confianza de Florentino Pérez, fue secretaria del Madrid durante los primeros años de presidencia del magnate de la construcción. Aún hoy, esta hija del exministro franquista Federico Silva Muñoz y familiar del ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta es una persona habitual en el palco del estadio madridista. Un hecho que ha indignado al Barça, que no se ha atrevido, sin embargo, a denunciarlo públicamente.

Piqué hace referencia a ella, sin citarla directamente, porque Silva fue abogada general del Estado desde el 2012 hasta el mes de noviembre. Mientras ejercía este cargo Leo Messi fue condenado por fraude fiscal a 21 meses de prisión. La fiscalía había retirado la acusación contra el jugador argentino, centrándose sólo en su padre, Jorge, pero la Abogacía del Estado siguió pidiendo penas de prisión para los dos. Finalmente el jugador acabó condenado, y durante el juicio en la Audiencia de Barcelona, el abogado del Estado Mario Maza tildó al futbolista de "capo mafioso".

Paralelamente al juicio a Messi, que el próximo mes de abril vivirá un nuevo capítulo con la resolución del Supremo, durante estos últimos años también se ha llevado adelante el caso Neymar, que terminó con la admisión de dos delitos por parte del Barça, condenado como entidad jurídica, y que aún tiene abierta en la Audiencia Nacional una segunda rama: el caso Neymar-DIS, con un fondo de inversión brasileño. En cambio -y esto denunciaba Piqué-, no está pasando nada con el presunto caso de fraude fiscal de Cristiano Ronaldo, el cual, según publicó el diario 'El Mundo' en diciembre, habría defraudado a través de diferentes sociedades pantalla de paraísos fiscales más de 150 millones de euros.

No todo se circunscribe al ámbito deportivo. Además, Silva de Lapuerta fue la encargada también de presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la consulta del 9 de noviembre de 2014 y la declaración rupturista del Parlamento de Cataluña. Antes de entrar a la Abogacía del Estado de la mano de Alberto Ruiz-Gallardón, fue secretaria general de Sacyr Vallehermoso.