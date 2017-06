"En el bachillerato no eres consciente de que aprendes, solo buscas la nota"

Después de haber salido de fiesta la noche anterior, Laura Cercós (19 años) se despertó un día el año pasado con una llamada de un medio de comunicación que le hacía saber que había obtenido una de las mejores notas de la selectividad de Cataluña. Como cuatro estudiantes más de Barcelona y uno de Girona, obtuvo un 9,7 en las pruebas de acceso a la universidad (PAU). Un año después, Cercós -que está estudiando periodismo con el itinerario de ciencias políticas y de la administración en la Universidad Pompeu Fabra (UPF)- valora muy positivamente su paso por la universidad y recuerda los nervios que pasó en las PAU.

Este martes comienza la selectividad. ¿Qué consejo das a los estudiantes que se están examinando?

Que no se pongan nerviosos y que vayan confiados. También que estudien y que, excepto algunos exámenes que son más difíciles, el resto los pueden hacer con lo que han aprendido en el bachillerato. La clave es ser constante.

¿Conseguir la segunda mejor nota de la selectividad te ha ayudado en algo?

A mí no me gusta decir las notas que he sacado porque me da vergüenza. En clase había gente que sacaba malas notas y yo no iba nunca a decirles las mías. Enseñar las notas puede parecer chuleta. A mis compañeros de universidad no les dije nada de mi nota en la selectividad.

Estás estudiando periodismo y ciencias políticas. ¿Te han ayudado los hábitos de estudio que adquiriste en el instituto?

Sí. Ahora, sin embargo, no tengo la presión de sacar nota para entrar en ningún lugar. La presión la tengo solo si quiero sacar matrícula en alguna asignatura. En bachillerato te están formando de una manera enfocada a pasar un examen. Tú no eres consciente de que estás aprendiendo, solo buscas la nota. En cambio, ahora, en la universidad, aplico lo que aprendo. Por ejemplo, veo las noticias y relaciono lo que me cuentan en clase con lo que está pasando en el mundo. Creo que es más importante aprender como se hace en la universidad. Te das cuenta de que estás aprendiendo mucho más que en bachillerato y en la ESO. En la carrera la mayoría de asignaturas me interesan. En cambio, en bachillerato, en la mayoría de asignaturas hay contenidos que te han ido repitiendo siempre.

¿Dedicas más horas a estudiar ahora que en el bachillerato?

Estudio menos, pero en total dedico más horas a ello. Estoy muchas horas en la biblioteca haciendo trabajos. Ahora no tengo que estudiar los libros de texto y disfruto mucho. Es la gran diferencia. Ahora siempre quiero saber más del temario que me dan, quiero ir más allá. Estudio con antelación porque soy una exagerada, pero me apetece mucho aprender.

¿Qué te parece más difícil, la universidad o el bachillerato?

En la universidad hay más trabajos en grupo y, concretamente, la UPF es bastante práctica. Los temarios que hay en bachillerato son una bestialidad. No me extraña que los profesores no los terminen. Ahora esta presión no la tengo. Me gustaría sacar matrículas, pero no es una obsesión.

Sacaste la segunda mejor nota de Cataluña y te matriculaste en periodismo. Seguro que hay personas que te han dicho que deberías haber apostado por un grado con una nota más alta.

Sí. La verdad es que me lo ha dicho todo el mundo, pero a mí lo que me gusta es el periodismo. Siempre me dicen que el sector está mal y que no sé donde me estoy metiendo. Desde bachillerato ya me decían que eligiera la modalidad científica y que no me cerrara puertas. Sin embargo, yo en bachillerato me lo pasé muy bien con el humanístico, haciendo latín y literatura. Mis padres siempre me han dicho que hiciera lo que me gustara. A mí siempre me ha gustado mucho leer. Cuando era pequeña quería ser escritora y mi familia no me puso ningún impedimento.

Ahora que ha pasado un año, ¿cambiarías algo de tu método de estudio para la selectividad?

Lo haría todo igual. Me tranquilizaría más y me lo tomaría con mucha más calma porque soy muy exagerada. Yo sabía que lo había hecho bien, pero me preocupo demasiado.