La col 'kale', la verdura más deseada

Aunque todavía no hay mucho consenso sobre cómo se pronuncia, si a la inglesa o tal como se escribe, la col kale ya es un alimento de lo más habitual, tanto en las cartas de los restaurantes como en los platos que cocinamos en casa. Esta verdura vigorosa, que muchos conocemos como col rizada, está conquistando incluso paladares más bien reticentes a la comida verde, con recetas suculentas como las chips de kale. Pero, ¿de dónde proviene este alimento? Según el doctor Manuel Jiménez, autor del libro La dieta slow (Timun Mas, 2017), la col kale es originaria de Asia Menor, aunque ahora también se cultiva en varios países de Europa, en Japón y en Estados Unidos. "Se cultiva entre noviembre y marzo, ya que el frío mejora la calidad", explica Jiménez.

Lo más curioso de esta variedad de col es que antes de que se introdujera en nuestra cocina se utilizaba exclusivamente para alimentar al ganado. Desde que se empezó a consumir en Estados Unidos, sin embargo, se ha extendido por todo el mundo. De hecho, los norteamericanos son los máximos fans de esta verdura, ya que incluso celebran el National Kale Day, que tiene lugar cada primer miércoles de octubre. "Es la col rizada de toda la vida y la prima-hermana del brócoli, la coliflor y las coles de Bruselas", explica Jiménez, y señala que la kale ha convertido en el alimento de moda sobre todo por las propiedades nutritivas y la baja aportación calórica. En la expansión ha contribuido también la tendencia slow y el consumo y la popularización de los mal llamados superalimentos.

Actualmente la podemos encontrar en varios restaurantes -no sólo vegetarianos o veganos-, y también en la mayoría de supermercados, que la han introducido después de ver la demanda. Jiménez considera que las redes sociales también han jugado un papel fundamental a la hora de extender el conocimiento de esta verdura, ya que la col kale tiene mucha presencia en blogs y en Instagram. "Son espacios que han hecho global un producto muy local. Todo esto se suma a la tendencia cada vez más extendida de comida sana y natural", explica el doctor, que considera que este contexto ha posibilitado la creación de comunidades veggies en internet.

Cocciones muy variadas

Otro de los secretos del triunfo de la col kale es que es una verdura muy versátil, es decir, que se puede cocinar de muchas maneras diferentes. Para Jiménez, lo mejor para conservar las propiedades es consumirla cruda, ya que las cocciones siempre hacen perder los nutrientes. "Se puede poner en ensaladas o pastas -comenta-. Y si se hierve, una buena opción es beberse el agua que deja una vez finalizada la cocción". Para mantener sus propiedades, el experto también sugiere cocinarla al vapor o cocerla en la sartén. También se puede añadir en diversos guisos o se puede utilizar como ingrediente para salsas o purés. Pero, según Jiménez, "una de las mejores opciones es consumirla en forma de batido". Una de las recetas de moda, que triunfa en los restaurantes más modernos que siguen la filosofía slow, son las chips de kale, que se preparan desecando este producto en el horno a baja temperatura con un poco de aceite -y parmesano, si se quiere- durante unos diez minutos, y se tiene que ir removiendo de vez en cuando. "Este preparado en forma de chips es un aperitivo saludable fantástico", asegura Jiménez.

Muy pocas calorías

Lo más destacado de esta col es, además del buen sabor, el bajo contenido calórico: "Sólo tiene 45 kilocalorías por cada 100 gramos, gracias a su elevado contenido en agua", dice el experto. Según Jiménez, también contiene vitamina C, E, A y K, y minerales como calcio, hierro, magnesio, potasio y zinc. Por ello aporta muchas proteínas. Y además, tiene un efecto antiinflamatorio y antioxidante. Jiménez opina que es un alimento especialmente indicado para los niños y las mujeres embarazadas, ya que la vitamina K ayuda a mantener fuertes los vasos sanguíneos. En cuanto a las vitaminas C y E, el experto dice que son antioxidantes y van muy bien para cuidar de nuestra piel. De hecho, a la col kale se la ha considerado un superalimento por la cantidad de vitaminas, minerales y nutrientes que aporta.

Sin embargo, Jiménez dejó claro que "no hay ningún alimento que por sí solo sea suficiente", sino que hay que mantener una dieta variada que nos aporte todos los nutrientes necesarios. Esto es posible consumiendo vegetales, frutas, hidratos y grasas saludables. La manera de conseguir consumir todo este conjunto de nutrientes es hacer una dieta variada y no sólo comiendo un producto, aunque sea un superalimento. "Es evidente que no se puede vivir comiendo sólo col kale", sentencia el experto. Sin embargo, Jiménez insiste en sus beneficios y su versatilidad, y opina que la pervivencia de la col kale en nuestra dieta durante los próximos años está asegurada. Y al parecer, no somos los únicos enamorados de esta verdura tan fotogénica.

Dónde podemos probar las mejores recetas de 'kale'

La col kale ha aterrizado con fuerza en nuestro país. Una de las pruebas que lo certifica es que casi todos los restaurantes de moda de Cataluña ofrecen platos que incorporan este alimento, y normalmente son sugerencias del chef. Los hay que lo están empezando a introducir, como el nuevo proyecto Enoterra, en Barcelona, donde desde hace poco se puede pedir un zumo de kale y limón. Y hay otros que se han especializado en este producto, como es el caso del Flax & Kale, en la misma ciudad. Según la community manager de este local, Alba Majós, la ensalada de kale es uno de los platos con más demanda. "También tienen mucho éxito las chips de kale como entrante o acompañamiento. Lo cierto es que son muy adictivas", confiesa. Este restaurante también tiene en la carta un smoothie helado de kale, tagliatelle al pesto de kale y una tostada de guakalemole, entre otras propuestas. Otro ejemplo es la cadena Tribu Woki, que ofrece diversos platos que incluyen col kale, como una ensalada, una crema o un salteado con garbanzos. Antes de ponernos a experimentar en casa, podemos visitar uno de estos locales para coger ideas y descubrir el verdadero potencial de esta col.