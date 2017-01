¿Cuánto contamina tu coche? Escribe la matrícula y compruébalo

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha clasificado el parque de vehículos en función de su potencial contaminante. Los propietarios de los vehículos han recibido o recibirán en los próximos meses el distintivo de color azul, verde o amarillo. La medida permitirá a ciudades como Barcelona o Madrid impedir la entrada a los vehículos más contaminantes en días en que se dispare la concentración de partículas y dióxido de nitrógeno. Las dos ciudades estudian impedir el paso a estos vehículos de manera permanente.

Las 5 clasificaciones ambientales

Cero emisiones (distintivo azul)

Vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible.

ECO (distintivo verde y azul)

Vehículos híbridos enchufables con autonomía <40km, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas natural (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP).

C (distintivo verde)

Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de 2014. Vehículos de más de 8 plazas y de transporte de mercancías, tanto de gasolina como de diésel, matriculados a partir de 2014.

B (distintivo amarillo)

Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero del año 2000 y de diésel a partir de enero de 2006.Vehículos de más de 8 plazas y de transporte de mercancías tanto de gasolina como de diésel matriculados a partir de 2005.

Sin distintivo: vehículo contaminante.

Los vehículos que no cumplen los requisitos ambientales no recibirán ninguna etiqueta de la DGT. La previsión es que estos vehículos no puedan acceder a las zonas de baja emisión de Madrid y Barcelona los días de mayor contaminación.

Cerca de 19,9 millones de vehículos matriculados en España (58,3%) no tienen distintivo porqué contaminan demasiado. 3,8 corresponden a Andalucía; 3,1 a Catalunya, y 2,1 a la Comunidad de Madrid .

Algunos ayuntamientos estudian otras medidas para penalizar los coches más contaminantes, como subir el precio de las zonas de estacionamiento horario regulado o el impuesto de circulación.

31 millones de matrículas

La información de la herramienta de búsqueda desarrollada por Ara.cat proviene de los datos abiertos de la DGT: hay clasificados 26,3 millones de vehículos del parque español. Quedan pendientes de clasificar 4,8 millones de vehículos. Hasta ahora se han enviado por correo 2,5 millones de distintivos a los titulares de los vehículos con las categorías C y B de Barcelona, Madrid, Granada, Sevilla y Valencia.