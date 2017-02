Ana Mato y el PP, al banquillo de Gürtel

El congreso del Partido Popular es el jamón del sándwich de Gürtel: este viernes, antes de empezar el evento que consagrará a la pareja de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, será comunicada la primera sentencia de esta trama, el caso Fitur de Valencia, y el lunes 13, según resolución de ayer, declaran en la pieza principal, Gürtel 1999-2005, la ex ministra Ana Mato y el representante legal del PP, ambos partícipes a título lucrativo (por valor de 28.467 euros y 245.000 euros, respectivamente).

La declaración está prevista en calidad de participes a título lucrativo, pero con un matiz: tienen obligación de comparecer. A diferencia del procedimiento penal, en el civil la comparecencia es voluntaria.

Pero el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, ha precisado que “en la medida en que el Partido Popular está encartado dado su condición de partícipe a título lucrativo, si la opción de la sala es que presten declaración deben venir todos ellos”. Se refería aparte del PP a Ana Mato y a Gema Matamoros, esposa del ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Precisamente, serán los últimos en prestar declaración en la fase de acusados, ya que luego comienza la fase testifical.

La iniciativa de esta declaración surgió ayer in voce por parte de la acusación popular de ADADE (Asociación de Abogados Demócratas por Europa), la misma que estudia la petición de solicitar la declaración testifical de Mariano Rajoy. La fiscal Concha Nicolás apoyó la iniciativa, aunque precisó que ya se había pedido su declaración cuando comparezcan los testigos.

Fuentes jurídicas aseguran que el partido enviará a un representante legal para ejercitar su derecho de defensa

La sala segunda, que forma el tribunal, deliberó y anunció la citación. Fuentes jurídicas señalan que dos magistrados –José Ricardo de Prada y Julio de Diego- apoyaron la comparecencia del lunes próximo y un tercero, el presidente del tribunal y ponente, Ángel Hurtado, se opuso.

Hurtado señaló en su día, cuando se debatió la recusación de los magistrados Enrique López y Concepción Espejel, que la presencia del PP como partícipe lucrativo no era relevante. “No olvidemos la particular condición procesal —secundaria y colateral— que dicho partido ostenta en el presente procedimiento, que no es otra que la de supuesto partícipe a título lucrativo”.

Fuentes jurídicas aseguran que el partido enviará a un representante legal para ejercitar su derecho de defensa, ya enunciado, por otra parte, en las cuestiones previas del juicio. Ahora tendrá la oportunidad de argumentar contra los cargos que se han formulado contra el PP.

Esta declaración obligatoria, por así decir, en calidad de partícipes a título lucrativo, supone una figura diferente a la del testigo, con obligación de decir verdad, o a la del imputado-acusado, con derecho a no declarar contra sí mismo.

El magistrado Hurtado afrontó el asunto de declaración de responsables civiles en el caso de las herrikotabernas, en 2013, en las que se enjuiciaba la presunta financiación de la banda terrorista ETA. Cuando las defensas de los 110 responsables civiles cuestionaron el interrogatorio por parte de la fiscalía habida cuenta de que no estaban imputados y comparecían voluntariamente, Hurtado acogió el planteamiento y suspendió el interrogatorio.