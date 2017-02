El dato que no explican sobre la directora Dolores Agenjo

DOLORES AGENJO es la única directora que no cedió las llaves del instituto que comandaba -el Pedraforca de Hospitalet- para que se celebrara el 9-N. Ayer los medios explicaban su paso, en calidad de testigo, por los juzgados, donde relató las presuntas presiones de la consejería de Educación para que permitiera la apertura del centro. En la biografía de Agenjo, sin embargo, hay un dato muy significativo, que no aparece en ninguno de los 10 párrafos de la crónica que escribe Crónica Global / El Español. Ni en los 15 párrafos de El Confidencial. Tampoco en los 9 de 20 Minutos o en los 8 de la web de El Mundo. Ni en la entrevista, de 16 párrafos, que le publica Interviú. Ni en los 11 párrafos de La Gaceta. Toda esta acumulación de párrafos y no encuentran lugar para insertar unos pocos caracteres: Agenjo fue candidata a concejala y diputada por Ciudadanos. El hecho de que tenga un compromiso intenso con un partido manifiestamente hostil con el independentismo es una información bastante relevante a la hora de valorar su testimonio. Los lectores merecen tener este dato, para que puedan llegar a una conclusión lo más informada posible.

De hecho, algunos de estos medios publican la misma foto de Efe, donde se ve la llegada de Agenjo a los juzgados acompañada de una serie de personas. Encabezando la comitiva, como indica el pie de foto de la agencia, está Miguel García, líder de Ciudadanos en la segunda ciudad catalana. Interesante, ¿verdad? Pues ningún medio de los citados recoge que la exdirectora de instituto venía con apuntador político incorporado.

En definitiva, una nueva evidencia de la estrategia unionista consistente en hacer ver que se trata de un juicio que gira exclusivamente en torno al cumplimiento de la ley y en el que la política no juega ningún papel. Una pretensión que saca los colores. Los colores naranja, concretamente.