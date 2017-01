El gendarme cansado

"La tiranía siempre puede entrar, no hay talismán, no hay barreras. El único obstáculo contra la tiranía es una mayoría amplia y determinada de hombres de raza "

Walt Whitman

Ya es presidente. Algunos no se explican cómo ha podido ser y otros creen que EEUU tiene un triunfador al frente que evitará la decadencia económica. La cuestión es que Donald Trump es el 45º presidente de Estados Unidos.

Estos meses de transición en el cargo y el perfil de los nombramientos para formar su gabinete han confirmado que no tiene varios registros. Con criterios de nepotismo y desprecio por la colisión de intereses personales y públicos, se ha rodeado de un entorno homogéneo. Hombres de negocios sin experiencia pública entre los que se encuentra Rick Perry, ministro de Energía proveniente de una petrolera, que se ha definido sin complejos como "embajador global de la industria del petróleo y el gas", según el Times.

Trump es ahora de la misma manera en que se ha mostrado durante la campaña: individualista, narcisista, impetuoso y empático con la América que quiere soluciones ahora mismo contra una realidad cambiante.

Con retórica pobre, pero ampulosa, y poca concreción de sus políticas, Trump promete prosperidad y prioridad nacional, una fórmula tentadora en momentos de incertidumbre.

Trump se dirige con éxito a una parte de los americanos que se han empobrecido y han perdido seguridad con los cambios vertiginosos de la globalización, la automatización de los procesos y la desindustrialización del país.

Los mismos americanos que quisieran volver a ver a su país como un águila majestuosa sobrevolando el mundo, pero están cansados de asumir el gran coste del liderazgo global. Los que no quieren más ataúdes llegando de noche a las bases aéreas sin reconocimiento externo y prosperidad que permita recuperar el Sueño Americano. De hecho, los EEUU ya tenían la necesidad de replegarse cuando votaron a Barack Obama. Necesidad de superar la crisis económica y las guerras en el exterior en el que George W. Bush había implicado al país. Estaban hartos de aventuras bélicas en el avispero internacional poco exitosas, entendidas más como una demostración de fuerza interna disfrazada de exportación de la democracia que estratégicamente útiles en la lucha contra el terrorismo. Ocho años después, la política Trump, si es que tiene alguna coherencia, parece la del cierre al exterior y la aproximación a Rusia para combatir comercialmente a China, despreciando a Europa. El gendarme ha dejado de considerarse obligado a liderar el mundo libre y esto es un cambio geoestratégico mayúsculo.

El papel de Europa

¿Qué hará Europa? El Viejo Continente debe defender sus valores activamente. Es un espacio comercial principal en el mundo, con unos estándares de vida y respeto de los derechos de las personas privilegiados. Los europeos crecidos mayoritariamente en un entorno de paz, que disfrutan del estado del bienestar, del respeto a la diferencia y de la igualdad de género, deberían saber que la civilización no está garantizada. Que la oscuridad, los prejuicios y la superstición amenazan siempre.

Después de un presidente negro defensor de la diversidad llega un presidente xenófobo y machista. A aquellos que tengan la tentación de infravalorar la gravedad de su falta de respeto a las mujeres sólo hay que pedirles que se pongan en su lugar, que los haría estar siempre ante el riesgo del desprecio o el abuso de poder. Trump es muy antiguo, casi prehistórico en algunas de sus posiciones. El respeto a los diferentes no está garantizado y el futuro no permitirá que seamos neutrales.

Trump es un macho alfa volcánico. Un individuo que llega rápido al punto de ebullición, sin la templanza y la humildad necesarias para saber cuántas cosas desconoce.

El sábado miles de hombres y mujeres salieron a manifestarse por todo el país. A recordar que es el presidente de todos y que el espíritu del " We the people" no es el de aquellos que confunden sus negocios privados con la cosa pública, consideran a las mujeres un pasatiempo y tiran de eslóganes vacíos de la antipolítica en nombre de un pueblo al que no respetan. Sólo el equilibrio de poderes, la valentía de los republicanos y el coraje de la prensa podrán evitar que las peores expectativas se acaben cumpliendo.

Las multitudinarias manifestaciones de este sábado recuerdan otras luchas por la defensa de la dignidad y el respeto a los seres humanos. De todos los colores y géneros. El trato con respecto a las mujeres no está garantizado. Todavía se enfrentan a la suficiencia moral de los guardianes de la ortodoxia o al desprecio de los que abusan de su posición de poder.

Esta no es una lucha minoritaria, ni siquiera una lucha entre hombres y mujeres, sino una lucha de personas respetuosas dispuestas a convivir y compartir el poder y las responsabilidades. En EEUU y en el mundo entero.