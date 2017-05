De hacer un sofrito crudo a abrir un gimnasio: 10 cosas que (tal vez) no sabes de Jordi Cruz

El manresano ganador de cinco estrellas Michelin (contando todos los restaurantes por donde ha pasado) y jurado del programa 'Masterchef' ha encendido las redes esta semana hasta llegar a ser 'trending topic'. El motivo: haber dicho que los "stagiers" de su restaurante son unos privilegiados por el hecho de trabajar y haber defendido que no deben cobrar. La red se ha hecho eco con algunos memes ingeniosos:

-¿Veis lo que tengo en mi mano?

-No.

-Claro, es vuestra nómina. pic.twitter.com/4pAEOTMRUj — Carlos Valladolid (@carvalladolid) 1 de maig de 2017

Mientras tanto en las cocinas de Jordi Cruz… pic.twitter.com/EyxDc9QVan — unmundolibre (@unmundolibre) 1 de maig de 2017

Repasamos diez curiosidades de su trayectoria:

1. Su primer plato le quedó crudo

Su primera experiencia en la cocina fue con 10 años, cuando intentó reproducir la boloñesa de su madre sofriendo el tomate con las salchichas a la vez. La carne le quedó cruda y su madre le contó que se debía asar. Entonces la curiosidad hizo que decidiera dedicarse a la cocina, tal como explicó en una entrevista en el ARA.

2. Niño prodigio en la cocina y el más joven en recibir la estrella Michelin

Con 14 años, era camarero de fines de semana en el restaurante Estany Clar de Cercs, en la comarca del Berguedà. Con 15, ya era cocinero, y con 17, jefe de cocina. Cuando tenía 24 años el restaurante Estany Clar ganó la estrella Michelin, y él se convirtió en el chef más joven del Estado en recibir el galardón y en el segundo más joven del mundo. Con 26 años, Cruz abrió su propio restaurante en Sant Fruitós de Bages, el Angle, que finalmente trasladó a Barcelona.



3. Un delincuente generoso

Antes de encontrar su vocación fue un niño problemático. No se esconde de explicar que su padre, que tenía mucho carácter, le solía decir que era un delincuente. En cambio, le gustaba compartir: robó 100.000 pesetas a su madre para invitar a golosinas a toda la escuela, según explicó en una entrevista en 'El Periódico'.

4. Perder casi 10 kilos para ser portada de 'Men' s Health '

Jordi Cruz aceptó en 2014 el reto de la revista 'Men's Health' que propone un entrenamiento y una dieta estricta durante 4 meses para terminar saliendo en la portada. Adelgazó 8,9 kilos, perdió nueve centímetros de cintura y ganó 5,5 de brazo. El reto también lo han aceptado personajes mediáticos como Jesús Vázquez, Pablo Motos o Bertín Osborne. Este último, sin embargo, no logró superarlo.

540x306 Portada de Men's Health en què apareixia Jordi Cruz després d'assolir el repte Portada de Men's Health en què apareixia Jordi Cruz després d'assolir el repte

5. 'León come gamba' como obsequio de bienvenida en un hotel de México

El famoso plato, que costó a un concursante de 'Masterchef' la expulsión hace dos años y que fue descrito por el jurado del programa como "una guarrada" o una "burla al oficio", ha seguido al cocinero en su trayectoria. Cruz se encontró sobre la cama de un hotel en México un plato con la misma forma que el 'león come gamba'. Aunque era diferente porque era un postre, llamó a recepción y preguntó si era una broma. Le explicaron que era un plato típico de la zona que ofrecían a todos los huéspedes.

6. "¿Tapas gratis? No me suena, no lo conozco. ¿Y están abiertos estos locales?"

La de los becarios no es la primera polémica en la que ha sido implicado. En una visita al programa 'El hormiguero', el chef fue criticado por una conversación con Pablo Motos en la que dijo que no sabía que existían los locales donde se servía una tapa para acompañar la caña y preguntó si era rentable. El cocinero comentó que estaba de acuerdo mientras no se sirvieran más que "unas aceitunas".

7. Dos Fines de Año con Anne Igartiburu

El cocinero presentó las campanadas de Fin de Año de TVE junto con Anne Igartiburu y el chef Pepe Rodríguez, en sustitución de Ramón García. Los dos miembros del jurado de 'Masterchef' no sirvieron de reclamo en la cadena, que no ha dejado de perder audiencia en esta fecha señalada.

540x306 Jordi Cruz presentant les campanades de TVE l'any 2016 Jordi Cruz presentant les campanades de TVE l'any 2016

8. Un rifirrafe con David Muñoz

En una entrevista en Catalunya Radio dijo que el chef de Diverxo acumulaba tres estrellas Michelin por un "gesto de favor" hacia Madrid debido a "factores sociales y políticos", ya que se tenía que compensar que la Guía hubiera premiado en muchas ocasiones restaurantes de Cataluña y del País Vasco. Muñoz le contestó con un tuit que eso eran "tonterías territorialistas". Este hecho desencadenó un rifirrafe vía redes entre los dos cocineros estrella que se acabaron llamando para hacer las paces, según explicó el chef de Diverxo.

9. Su canción favorita es 'El far del sud', de Sopa de Cabra

Si tiene que elegir una canción, elige 'El far del sud' del grupo de Girona. Para leer, prefiere 'El caballero de la armadura oxidada', de Robert Fisher, un libro de autoayuda que cuenta la historia de un caballero que intenta deshacerse de la coraza de sus inseguridades en el proceso de aceptarse y conocerse a sí mismo.

10. Cuatro restaurantes, cuatro libros, un gimnasio y mucha dedicación

El cocinero mantiene el restaurante Angle, lleva el Àbac, el Ten's y el Atempo. Pero es que, además, hace un par de años fue socio fundador del gimnasio Core, junto con el entrenador personal Fito Florensa y la nutricionista Anabel Fernández, aunque posteriormente se desvinculó. En el centro fitness, ubicado en la calle Aragón, Cruz se encargaba de la propuesta culinaria. También ha publicado cuatro libros. El último, 'El cocinero tenaz', reflexiona sobre su trayectoria vital y profesional.