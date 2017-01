A veces vivir parece una búsqueda infructuosa de la piedra filosofal, pero la fortuna consiste en descubrir, cuanto antes, que la piedra filosofal está en tu cerebro y en tus manos. Estrenamos año y oportunidades. De equivocarnos y de acertar, de sobresalir o de embrutecernos. Un año para probar el elixir de la vida, tan dulce y tan amargo.

El ARA de este domingo es pura vida: un conjunto de historias hechas de grandezas y miserias, de sueños y oportunidades que continuarán marcando nuestras vidas este año.

País refugio con derechos y deberes

Mustafa Assaloum es un chico sirio de 23 años que ha recorrido dos mil kilómetros con muletas huyendo de la guerra. Una bomba le segó una pierna. Es un refugiado de la guerra que ha destruido Siria y miles de vidas. Los periodistas del diario Cristina Mas y Xavier Bertral han sido observadores activos de la aventura de Assaloum durante el último año. Hoy contamos un final de capítulo.

El joven ha llegado a Barcelona y las personas que trabajan en el Instituto Desvern de Protésica, donde entienden qué quiere decir exactamente viajar dos mil kilómetros con unas muletas, le han ayudado a caminar. Mustafá Assaloum nunca ha salido en las fotografías del diario mostrando las muletas, decía que era una cuestión de dignidad. Quiere una vida y la quiere completa. Él es uno de los 898 refugiados a quienes el gobierno español ha permitido llegar cumpliendo justito el 5% de la cuota total de 17.337 personas que se comprometió a acoger con la Unión Europea.

Damos la bienvenida al joven Assaloum y a los que han llegado y llegarán antes y después de él. Los acogemos con generosidad y realismo, conscientes de que Cataluña es diversa, plural y que Europa quiere preservar sociedades construidas sobre valores de acogida, de respeto, sobre las ideas de la Ilustración y la libertad de los hombres y de las mujeres. Cuando hablamos de Europa, en realidad hablamos de todos y cada uno de nosotros. Bienvenidos, refugiados, con nuestros mismos derechos y deberes.

Un escenario político en movimiento

Quien confunda la independencia con la piedra filosofal la perseguirá amargamente. El escenario político en Cataluña pide una compleja alquimia de perseverancia, tolerancia y generosidad para ampliar mayorías y lucidez.

Un año después de la salida de Artur Mas del escenario político, el presidente Puigdemont reitera con contundencia las condiciones que puso para acceder al encargo. Por un lado, no entrar en las guerras de partido, y por otro, llevar al país al referéndum y marcharse. Si en algún momento Puigdemont podía repensarse la posición, las pequeñas batallas internas dentro de su partido para sobresalir y el tacticismo de los socios de ERC y la CUP lo alejan del ejercicio del poder. Si el PDECat acaba perdiendo con Puigdemont su principal activo, como ahora parece, sumará el obstáculo a la pérdida de perfil ideológico con que los conservadores están pagando el liderazgo por la independencia.

Artur Mas deja abierta la puerta a volver y parece un príncipe melancólico repitiéndose que no se fue sino que lo echaron. Mas, que tuvo el coraje de hacer el 9-N contra muchos pronósticos, no hizo una lectura lúcida del 27-S. Cuando sirvió su cabeza a la CUP, no sólo ofreció su martirologio, sino también el del gobierno que había presidido y el del votante conservador que le había dado su confianza. El PDECat empieza ahora a hacer quinielas sucesorias en que salen los nombres de Munté, Conesa, Villa y Pascal mientras esperan el juicio a Mas, Rigau y Homs por haber tenido la valentía de organizar la consulta del 9-N.

Mientras, ERC está inmersa en un mannequin challenge. Un partido disciplinado con un discurso sobre la transversalidad con el que los de Esquerra quieren representar y capitalizar el voto de JxSí. La estrategia es convertirse en un partido que acoja "desde los comunistas hasta los socialcristianos y los liberales progresistas", como dice uno de sus líderes. De hecho, la aproximación evidente de los Demócrates de Antoni Castellà es un poderoso comodín en la partida para convertirse en el heredero y representante del independentismo si JxSí no se reedita. Cuando Oriol Junqueras habla de "la gente de orden" y los " true liberal" en referencia a ERC, está allanándose el camino a la presidencia ante la difuminación de la derecha.

Prestigio de los mecenas

Si la dureza de la crisis económica se ha superado sin más estragos de los muchos que se han producido es gracias a la potencia de la sociedad civil en Cataluña. Gracias al tercer sector y también gracias a los ciudadanos que trabajan y contribuyen a una sociedad mejor. La voluntad de ser y la contribución personal han sido históricamente un gran activo de esta sociedad, que ha compensado la ausencia de un estado. Saliendo de la crisis, deberíamos aprovechar la ocasión para no cometer los mismos errores y también para ordenar y prestigiar el papel de aquellos que contribuyen y han contribuido a la protección cultural, al desarrollo médico y científico, al enriquecimiento de la sociedad con sus recursos. ¿Qué hacen y quiénes son los mecenas en Cataluña? ¿Aún los hay? Respondemos a las preguntas en el dossier de hoy. Buena lectura.