¿Pujol tiene información sobre el rey Juan Carlos?

260x366 El comisario Villarejo, en una imágen de archivo / JORGE ZAPATA / EFE El comisario Villarejo, en una imágen de archivo / JORGE ZAPATA / EFE

El pasado 9 de noviembre, ARA publicó la querella de Higini Cierco, propietario de la Banca Privada de Andorra (BPA), contra el ex jefe de Asuntos Internos de la Policía española, Marcelino Martín-Blas y el exagregado de Interior en la embajada española en Andorra, Celestino Barroso, por delitos de coacciones y chantaje en relación con la obtención de cuentas bancarias de familiares del ex president Jordi Pujol i Soley. En la querella, Cierco aportaba cuatro notas informativas elaboradas por el comisario José Pepe Villarejo entre el 1 de julio de 2014 y el 20 de enero de 2015. El ex comisario reconocía esos informes ante el notario de Madrid, Manuel Senante Romero, y se ponía “a disposición de las autoridades andorranas y españolas para colaborar si así fuera requerido para ello”.

Francisco Marco, ex director de la agencia de detectives Método 3, lee en uno de los informes reservados de Villarejo, el de 21 de diciembre de 2014, publicados por este diario que “unos detectives” colaboraron con la Policía española aportando datos. Hace una copia de los informes y escribe una carta al juez José de la Mata, a cargo de la investigación de la familia Pujol. Escribe Marco una segunda carta y da el nombre de sus ex colaboradores Juan Peribañez y Antonio Tamarit. Por su parte, el juez incorpora las cuatro notas e investiga en una pieza separada una información aportada por la UDEF que podría ser espúrea, al ser obtenida ilegalmente en la citada agencia de detectives. Interroga a dos policías. Y seguirá indagando.

En una de las notas ya citadas, del 21 de diciembre de 2014, Villarejo viene a decir que su enemigo actual, el comisario Marcelino Martín Blas –otrora cuate en la Operación Cataluña iniciada en Barcelona en octubre de 2012 con el celebre borrador apócrifo de la UDEF- y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no van a fondo contra la familia Pujol. Esto es lo que escribe :“Algunos responsables del CNI negociarían con el propio Pujol, ayudarle a cambio de que no revelara las relaciones de altas personalidades del Estado español, con la cuenta SOLEADO, manejada por Arturo Fasana”. Se trata de una cuenta suiza y del gestor de la empresa Rhône Gestión, Ginebra.

Según el diario El Mundo estas tres líneas probarían que “un sector de la Policía implica al rey Juan Carlos en el caso Pujol”. Añade: “Concretamente que no cuente que el rey emérito tiene dinero en la cuenta SOLEADO…”. ¿Y quien puede probar que el molt honorable, o sus hijos, conocen a las “altas personalidades relacionadas” con esa cuenta? ¿Cuál puede ser la finalidad de esta presentación? Mostrar que la familia Pujol posee un arma de destrucción masiva: la información sobre titulares de SOLEADO creada en 1995 en Credit Suisse con siete subcuentas en distintas divisas.

¿Adónde conduce esto? A ofrecer una justificación. ¿Cuál? Por qué ningún miembro de la familia Pujol ha ingresado en prisión hasta el momento.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, explicó el 12 de enero pasado, en el Club Siglo XXI, el día que la Fiscalía Anticorrupción solicitó prisión sin fianza para Oleguer Pujol, que siempre le preguntan, allí donde vaya, por qué no ha ingresado ningún miembro de la familia Pujol en prisión. El ministro añadió: “La justicia tiene sus tiempos”. Pero el juez De la Mata desestimó la petición. No había nada nuevo, argumentó, para justificar la privación de libertad. ¿Esperaba el ministro Catalá el ingreso de Oleguer Pujol en prisión? El cambio de la Fiscalía Anticorrupción al solicitar prisión sin fianza, ¿obedecía a la nueva orientación del fiscal general del Estado, José Manuel Maza?

Dar por hecho a partir de las cuatro líneas escritas por Villarejo que “un sector de la Policía” sostiene que hay un pacto de Estado con Pujol para proteger al rey emérito es otorgar al ex comisario un valor del que carece. Otra cosa es que Villarejo, a través de tramas mediáticas, intente defenderse de una investigación judicial –caso Pequeño Nicolás-, con amenazas más o menos veladas sobre Juan Carlos I –amenazas en relación con temas sentimentales y financieros -quien, por cierto, ha pagado muy caro con su abdicación en el espíritu lampedusiana de que todo cambie –en apariencia- para que todo siga igual. Es decir, para salvar a la corona.