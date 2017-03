¿En qué restaurantes comen los cocineros?

¿En qué restaurantes les gustará comer a Ferran Adrià, Albert Adrià, Oriol Castro, Jordi Cruz, Quique Dacosta, Ramon Freixa, Ángel León o Joan, Jordi y Josep Roca? La prestigiosa editorial Phaidon lo revela el libro Where chefs eat.

La lista del cocinero del mejor restaurante del mundo, Joan Roca, empieza por Astrid & Gaston y continúa por Cal Tet, Can Marquès, Can Roca, Eleven Madison Park, Es Xarcu, Koy Shunka, Pierre Gagnaire, Tapas 24 y termina con Toc al Mar. De hecho, los tres hermanos coinciden en Can Roca, el restaurante de los padres, situado en la carretera de Taialà de Girona, como el lugar donde comen. Pero esta es la única coincidencia, porque la lista del hermano repostero (El atelier de Joël Robuchon, Central, Compartir, Ca l'Enric, Le Louis XV, Pujol, restaurante Can Xifra, Tickets y Umai) y la del hermano somelier (Le Baratin, Caves Madeleine, Els Caslas, Maison Troisgros, El Motel, restaurante Villa Mas) son diferentes. La única excepción, y segunda coincidencia de Josep y Joan Roca, es en el restaurante Can Marquès, situado en la plaza Calvet i Rubalcaba de Girona.

Por otra parte, la lista del chef Ferran Adrià es rápida de enumerar: el bar Pinocho, situado en el mercado de la Boqueria de Barcelona; Bras, situado en Laguiole; Dos Palillos, dirigido por Albert Raurich, que había sido jefe de cocina de El Bulli, y Rías de Galicia, dirigido por los hermanos Iglesias. Su hermano Albert Adrià se decanta en primer lugar por el Celler de Can Roca, también el Dos Palillos, Granja Viader, Rafa's, Suculent, Umi y el Viena de la rambla dels Estudis de Barcelona.

El televisivo Jordi Cruz, cocinero del Àbac y con dos estrellas Michelin, confiesa en la guía que el único restaurante donde come es el Celler de Can Roca, mientras que Ángel León, chef del restaurante BistrEAU, situado dentro del Hotel Mandarin de Barcelona, afirma que los restaurantes donde va son el Faro de El Puerto, Quique Dacosta, las Rejas, el Arriate y el Venta Pinto.

La innovación de este volumen es que a medida que los cocineros señalan los nombres de los restaurantes conforman una guía de los restaurantes más importantes del mundo, que destacan tanto por la preparación de los platos como por el producto con el que los elaboran.