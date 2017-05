Connected Hub: un esclat de revolució tecnològica

El recinte firal de Montjuïc viurà els dies 11 i 12, dijous i divendres vinent, el naixement d’un concepte completament nou, d’una nova manera d’interpretar els salons de l’automòbil a tot el món.

Aquesta és la gran novetat d’aquesta edició. Impulsat per Fira de Barcelona, el Connected Hub rep la benedicció d’entitats tan tecnològiques com la Mobile World Capital, l’Smart City Expo o l’Industrial Internet Consortium.

La iniciativa parteix del fet que els vehicles amb sistemes de connectivitat o vinculats a dispositius mòbils arribaran al voltant dels 50 milions d’unitats fabricades el 2017, mentre que al 2022 hi ha la previsió que aquesta xifra s’enfili fins als 700 milions de vehicles intel·ligents.

El Connected Hub fa que la mostra barcelonina, a més d’obrir-se als fabricants tradicionals de cotxes, ara també aculli actors de referència en la transformació digital i tecnològica com són Google (present a través de Waze), Facebook, IBM, Ericsson, Orange, Oracle, i Hewlet Packard, entre d’altres, que ja són expositors habituals del Mobile World Congress. Ara, però, els han aparegut rodes.

Aquesta iniciativa suposa, segons Enrique Lacalle, president del saló Automobile Barcelona, “un còctel de tecnologia i automòbil, que suposa per a la ciutat un overbooking d’empreses i d’internacionalitat”.

Aquestes jornades professional constitueixen el “punt d’inflexió” en el canvi que enguany experimentarà el saló de l’automòbil que mira cap el futur.

Inspiration Arena

Connected Hub estarà dividit en dues grans àrees. La primera és la Inspiration Arena, un fòrum de debat en el qual participaran més de setanta conferenciants de tot el món, distribuïts en vint-i-cinc sessions diferents, i estructurats en dotze àrees temàtiques.

Els speakers que hi participaran són d’alt nivell, sigui empresarial o institucional. Entre aquests líders que compartiran la seva visió sobre els temes a abordar cal destacar Luca de Meo, president de Seat, o també Andreu Veà (Digital Champion for Spain del 2014 per la UE), Juan Ignacio Zoido (ministre de l’Interior), Massimo Cavazzini (director de Digital Experience de la regió d’EMEA d’Oracle) i Frank Leveque (partner del Mobiliy Team a l’empresa Frost & Sullivan), entre d’altres.

Innovation Square

L’altra gran zona del Connected Hub serà l’Innovation Square, que posarà directament en contacte els fabricants de cotxes amb l’ecosistema emprenedor del món digital. Aquest espai ha estat desenvolupat juntament amb 4YFN (Four Years From Now), la plataforma per a emprenedors, inversors i grans corporacions impulsada per la Mobile World Capital Barcelona, i que va suposar una glopada d’aire fresc com la que va viure la ciutat fa un parell de mesos.

En aquest àmbit coneixerem la feina de 25 start-ups digitals que aporten solucions de connectivitat i mobilitat totalment innovadores, vinculades al món de l’automòbil.

Com vam veure al 4YFN moltes d’aquestes start-ups han nascut a Catalunya, estan representades per gent d’aquí i, sobretot, aglutinen la creativitat de persones extraordinàriament joves al darrere.

A Automobile Barcelona hi haurà, a més, diverses jornades de caràcter més tècnic, destinades a analitzar els sistemes de gestió de flotes, a reflexionar sobre els nous vehicles industrials o els moguts per gas –com les que promourà la Societat de Tècnics d’Automoció (STA)–, o a aprofundir sobre l’ús de nous materials. Entre aquestes jornades tècniques, destaquen les convocades per la Societat Espanyola de Plàstics.