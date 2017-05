Connected Street: la passarel·la tecnològica de l’Automobile

Automobile Barcelona tindrà el Connected Street, una experiència pionera a escala mundial que serà una activitat molt popular i estarà enfocada als visitants de la fira de Montjuïc.

La iniciativa acostarà al gran públic l’impacte real de la transformació digital en la indústria de l’automòbil, amb especial èmfasi en els sistemes de connectivitat i autonomia dels vehicles i les solucions més innovadores per a una conducció més còmoda i segura i per a una mobilitat més sostenible, intel·ligent i eficient.

Els visitants podran experimentar en primera persona la sensació de conduir vehicles intel·ligents, equipats amb sistemes avançats de connectivitat i autonomia a la plaça de l’Univers, un espai dinàmic i viu que reprodueix el centre de qualsevol ciutat, i que combinarà àrees d’oci i de restauració amb música en directe.

En un circuit de proves tecnològic, que es podrà completar en uns 15 minuts, els visitants comprovaran al volant de diversos models de cotxes el funcionament d’aquestes tecnologies, acompanyats de monitors experts.

Aquesta àgora de la tecnologia i la mobilitat, el Connected Street, s’estructurarà en quatre grans àrees: la conducció assistida (Autonomous Driving), la sostenibilitat (E-mobility), el vehicle connectat (Connected Car) i la realitat virtual (Virtual Reality), on es podran conèixer els nous avenços de la indústria de l’automòbil com a conseqüència de la transformació digital que està fent reinventar el sector.

En aquest circuit, equipat amb les màximes mesures de seguretat tant per als conductors com per a les persones que observin l’experiència des de fora dels cotxes, els visitants podran provar diverses tecnologies que busquen millorar l’experiència dels conductors per fer-los la vida més senzilla.

Entre aquestes ajudes a la conducció, que portaran diversos models de les marques presents a la mostra barcelonina, cal destacar:

Park Assist: ajudes per aparcar de manera semiautònoma el vehicle.

Emergency Brake: frenada d’emergència davant de situacions imprevistes del trànsit.

Infotainment: sistemes d’entreteniment i informació accessibles des de l’interior del vehicle.

Blind Spot Information System: ajuda per detectar la presència d’altres vehicles, vianants o objectes que no estiguin dins de l’angle de visió del retrovisor.

Traffic Sign Recognition: recollida, a través de diverses càmeres, de la imatge dels senyals de trànsit que el cotxe es va trobant en la ruta que fa, i el processament d’aquestes imatges per poder informar el conductor en temps real de la seva existència i del significat d’aquests senyals.

A part d’això, els visitants podran assistir a les exhibicions i a les demostracions més avançades de les marques que aposten per la conducció autònoma al Connected Theatre, un espai configurat amb una gran pantalla i graderies.

Les companyies que estaran presents al Connected Street són Honda, Hyundai, KIA, Mercedes Benz, Nissan, Renault, Seat, Smart i Toyota, sempre amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit.