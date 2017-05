Motorshow: l’aparador dels somnis

El món de l’automòbil i la ciutat de Barcelona sempre han anat de bracet. El Saló Internacional, que va començar l’any 1919, n’és un exemple molt clar. Aquesta serà la trenta-novena edició d’una activitat que aviat farà cent anys.

Durant aquests anys, l’exposició promoguda per Enrique Lacalle, pare de l’actual president d’Automobile Barcelona, ha tingut una sèrie d’eslògans que ho diuen tot. I potser els més reeixits han sigut uns que qualificaven aquesta fira com a “motor d’il·lusions”, i també “motor d’experiències”.

Tots dos continuen tenint vigència, i no poca. Ara que el mercat sembla que revifa, la visita a Automobile esdevé una ocasió única per veure de prop els models que sempre hem somiat comprar i, sobretot, els que realment necessitem i podem comprar, que no sempre són els mateixos.

Aquest any són 30 marques les que estaran representades als pavellons del firal de Montjuïc, directament o a través de diferents grups de concessionaris, formant el que s’anomena Motorshow, que és com han batejat el concepte més tradicional del Saló de l’Automòbil de tota la vida, el dels estands dels expositors que mostren tots els seus productes. En total, seran 115.000 metres quadrats ocupats per l’exposició.

I, a més, gràcies a l’oportunitat que engega el Connected Hub, hi haurà gairebé un centenar de marques tecnològiques, i més de vint-i-cinc start-ups digitals que desenvolupen solucions de connectivitat i mobilitat totalment innovadores, vinculades al sector.

Entre aquestes marques, cal destacar la presència per primera vegada de firmes automobilístiques noves com Tesla o Mahindra, a més de les habituals, i d’altres -com Toyota- que tornen a Barcelona després d’un temps d’absència a causa de la situació del mercat.

El pes de Seat i Nissan

Seat i Nissan tindran un gran protagonisme a Automobile Barcelona, ja que són a casa. No hem d’oblidar que Espanya és el segon país en producció de vehicles a Europa, després d’Alemanya, segons les dades que té l’OICA (Organització Internacional de Constructors d’Automòbils). I una gran part d’aquesta activitat es du a terme a les fàbriques de cotxes que hi ha a Catalunya, on fan alguns dels models que podrem veure a Automobile Barcelona. L’any passat van sortir de les plantes catalanes uns 550.000 automòbils, i aquest any hi ha la previsió d’un creixement del 4% en la producció de vehicles i d’un 6% en la de components; no es pot oblidar que la importància del sector automobilístic no s’acaba en la factoria de les marques.

De fet, el sector de l’automoció preveu crear més de 2.000 llocs de treball a Catalunya, segons reconeix Sergi Barbens, coordinador d’Indústries de la Mobilitat de la direcció general d’Indústria de la Generalitat.

“Catalunya és la primera comunitat en producció de vehicles d’un país que en fa gairebé tres milions cada any. Les fàbriques de cotxes d’aquí sumen de manera directa prop de 18.000 treballadors, dels més de 90.000 que té el sector”, apunta Vicenç Aguilera, president del Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya.

Ell mateix també afirma que “cal aprofitar aquest creixement per motivar inversions foranes en innovació que col·loquin la nostra indústria en línia amb els principals avenços tecnològics del sector”.