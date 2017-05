El Saló de l’Automòbil ara és Automobile Barcelona

El Saló de l’Automòbil es reinventa. Del dijous 11 al diumenge 21 de maig, el recinte firal de Montjuïc acollirà la primera edició d’Automobile Barcelona, una proposta en la mateixa línia de projecció endegada amb el Mobile World Congress, l’IOT (internet de les coses) Solutions World Congress o l’Smart City Expo.

I, novament, Barcelona tornarà a ser en aquelles dates la capital mundial del motor, ja que aquesta activitat tornarà a coincidir amb el GP d’Espanya de F1.

Ja fa temps que els fabricants de cotxes no acostumen a presentar les seves novetats per al mercat als aparadors internacionals que eren, inicialment, els salons de l’automòbil. La majoria s’estimen més a fer-ho de manera individual, per no haver de compartir protagonisme amb els competidors en aquesta mena d’escenaris. Alguns fins i tot aprofiten la plataforma absolutament global que permeten les xarxes per donar a conèixer els seus productes de manera massiva.

La convocatòria barcelonina serà la suma de dos esdeveniments que s’aixoplugaran sota el mateix sostre amb la voluntat de relacionar dos mons cada cop més paral·lels: tecnologia i automoció.

El Connected Hub és la principal novetat, i es farà els dos primers dies (dijous 11 i divendres 12) amb un enfocament clarament dirigit als professionals, com a anàlisi i reflexió de les principals solucions i vies de treball en l’automoció i la mobilitat. En aquest congrés es debatrà sobre temes com el vehicle autònom, la connectivitat dels automòbils, la mobilitat intel·ligent o, evidentment, la seguretat.

Però no tot serà teoria en aquestes dues jornades: coneixerem els últims avenços tecnològics, i els veurem en acció de manera pràctica i interactiva.

Moltes d’aquestes demostracions les veurem també al Motorshow, en una àrea específica que hi haurà a la plaça de l’Univers, i que complementaran la part més convencional del saló, la de presentació dels productes de les marques, oberta al públic en general.

“Necessitàvem aquesta reconversió. Els fabricants ens demanaven coses noves, diferents, i ara tots estan entusiasmats amb la proposta que els hem fet i que, segur, no trigaran a copiar-nos alguns, perquè és una autèntica revolució mundial en el concepte tradicional dels salons de l’automòbil, que havia entrat en decadència”, diu Enrique Lacalle, president d’aquesta mostra i líder de la reencarnació d’una iniciativa que va posar en marxa a Barcelona el seu pare l’any 1919.

Ford no va assistir a l’últim Saló de Detroit, la seva ciutat. Tot un xoc. I, en canvi, va presentar les seves novetats tecnològiques al CES de Las Vegas, la fira dedicada a l’electrònica de consum més important del món. El constructor nord-americà també va tenir un paper destacat en el Mobile World Congress de Barcelona, on la participació de diversos fabricants de cotxes va ser especialment significativa. Aquest exemple il·lustra clarament la voluntat de canvi dels productors de vehicles.

Segons Ricard Zapatero, director de negocis internacionals de Fira de Barcelona, “el model de saló convencional, el Motorshow on les marques exhibeixen el catàleg de models, se seguirà mantenint. Però només el podran sostenir les grans trobades com les que es fan a Ginebra o Frankfurt, i d’alguna manera també París. La resta de salons han d’entendre que la metamorfosi és obligada, ja que els protocols de difusió han canviat”.

En aquest sentit, Lacalle afegeix que “els que no ho vegin així, quedaran com a mers salons de concessionaris, amb una visió estrictament comercial, però no com a punt de trobada per ensenyar els nous avenços tecnològics, com farem nosaltres”.

Alguns d’aquests propòsits podrien acabar sent redundants, per no parlar de fer la competència, amb accions com les que es fan al MWC, però això no serà així segons sosté José Miguel García, director de l’AutoMobile Barcelona, “perquè al Mobile l’automòbil tenia una paper secundari, i aquí tindrà el protagonisme absolut, amb la idea que la gent es torni a enamorar dels cotxes”.

Zapatero comenta que l’Automobile es fa “a Barcelona, però amb la voluntat de ser una activitat mundial, que compta amb el suport de les institucions que concentren la indústria del motor”.

I, segons Lacalle, això serà una de les claus “d’un èxit garantit perquè, per sobre de tot, la marca Barcelona ven. I, amb el nou plantejament, les marques que no ens havien acompanyat en les últimes edicions, tornen. I ara, a més, en venen de noves”.