Seat i Nissan juguen a casa

SEAT IBIZA

Després de la presentació estàtica a Barcelona i a Ginebra, la presència d’aquest cotxe al saló Automobile marca el començament de la seva comercialització. L’Ibiza nou impacta, sobretot pel disseny refinat i sòlid que ha creat Alejandro Mesoneros. Un cotxe que sembla més gran del que és, i que ha de continuar sent el puntal comercial de la marca, juntament amb l’Ateca i el León.

SEAT LEÓN CUPRA

Ara amb 300 CV, és el model més potent per anar pel carrer que mai ha tingut Seat al catàleg. A més del motor 2.0 TSi, cal destacar el canvi DSG de sis velocitats. La versió ST, la familiar, pot incorporar el sistema 4Drive, que és la tracció a les quatre rodes creada per la marca. Aquest cotxe també s’equipa amb el Drive Profile, amb diversos programes segons l’estil de conducció.

SEAT ATECA FR

Aquest és el quart nivell d’acabat del primer SUV de la marca de Martorell, que tan bona acollida comercial està tenint. La nomenclatura FR (Fórmula Racing) ja l’han feta servir en altres models de la firma, i explica clarament la seva voluntat esportiva. Entre els quatre motors disponibles, n’hi ha un de nou: el 2.0 TSi de 190 CV. Aquest FR s’equipa amb la suspensió adaptativa DCC.

EL GNC ES FA POPULAR

En coherència amb el compromís amb el medi ambient, la marca catalana ofereix diverses motoritzacions mogudes per gas natural, que combinen gasolina i GNC. Això permet uns nivells d’autonomia espectaculars i també un nivell d’emissions contaminants molt contingut. A Barcelona podrem veure aquestes motoritzacions instal·lades al Mii i al León, i més endavant també a l’Ibiza.

NISSAN QASHQAI

Aquest cotxe porta deu anys com a SUV líder del mercat estatal, però els seus responsables no es conformen. Arriba ara una nova generació, de més qualitat, millor tecnologia, i que aposta pels avantatges, ja fets realitat, de la futura conducció autònoma, com ara el sistema ProPILOT, que no únicament ajuda a la conducció, sinó que aporta un increment automatitzat de la seguretat. Un valor segur.

NISSAN X-TRAIL

El gran SUV de Nissan només estava disponible amb un motor dièsel de 130CV i un de gasolina de 163. Les alternatives mecàniques s’amplien amb l’opció dièsel 2.0 dCi, de 177 CV. El nou X-Trail arriba amb canvi manual o automàtic XTronic CVT (que permet una tercera versió amb tracció només a l’eix del davant). Pel que fa als acabats, es presenta amb els tres clàssics: Acenta, N-Connecta i Tekna.

NISSAN MICRA

El plantejament de la marca per a aquest cotxe ha canviat molt en relació al que tenien per a la primera generació. Aquesta és la quarta, i ara entra sense cap complex al segment B. El primer canvi ja l’apreciem en el disseny, menys arrodonit. Per dins és més gran, i més habitable. Les opcions de connectivitat venen del Qashqai nou. Les opcions mecàniques passen per dues de gasolina i una de dièsel.

PRO PILOT, CAMÍ DE L’AUTÒNOM

Això dels cotxes autònoms pot ser que a algú li soni de ciència-ficció. Però ja no és cosa del futur. Ja ho tenim aquí, d’alguna manera, incorporat en el nou Qashqai, i permet que el cotxe circuli pels seus propis mitjans en un mateix carril; més tard podrà canviar de carril, i en una tercera fase podrà fer cruïlles i canvis de sentit en un recorregut urbà, amb total independència.

Honda també aposta per Catalunya

Tot i que no tenen cap fàbrica aquí, el centre de distribució Logística que tenen a Santa Perpètua de Mogoda és de gran importància per als interessos de la marca japonesa a l’Estat, però també al sud de França, Portugal i al nord del Marroc.

De les marques presents a l’Automobile, Honda és la tercera, juntament amb Seat i Nissan, que té el seu centre de decisió a Catalunya.

A Montjuïc hi podrem veure per primera vegada l’espectacular Type R -ara amb 320 CV- o el Civic versió Sedan, amb cinc portes.

I, més enllà d’aquests models, Honda presentarà l’evolució del seu sistema d’infoentreteniment, l’Honda Connect, l’aplicació My Honda, que proporciona als usuaris múltiples ajudes en matèria de seguretat, i força serveis de control fraudulent del vehicle.

En les proves a disposició dels visitants, recomanem fer un test de les tecnologies agrupades en el sistema de seguretat Sensing.