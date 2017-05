Els dotze cotxes que no ens podem perdre

ALFA ROMEO STELVIO

Si us va convèncer el Giulia, el nou Stelvio us entusiasmarà. Encara més refinat, és el primer SUV de la firma del trèvol. Tindrà un motor gasolina de 280 CV i dos dièsels de 180 i 210. Els cotxes de la marca italiana ja no són només bonics. Des de fa temps també van bé, cosa que s’agraeix.

Exclusiu

Tecnològic

Italià

MINI COUNTRYMAN COOPER SE

És el primer híbrid que fa Mini, un elèctric que podrem endollar al corrent. No arribarà als concessionaris fins a finals del mes vinent. Combina un motor tèrmic de tres cilindres amb un d’elèctric, per a 224 CV. Tracció al davant i canvi Steptronic de 6 velocitats.

Personalitat

Capacitat

Sostenible

RENAULT CAPTUR

L’any 2016 va ser el crossover més venut a tot Europa. Ara arriba amb més opcions de color per a la carrosseria, de dos tons, i amb sis models de llandes. A dins es presenta amb sis packs opcionals de personalització. Se n’ha millorat la connectivitat i l’entreteniment.

Popular

Eficaç

Pràctic

FORD FIESTA ST

És la tercera generació de la versió esportiva del Fiesta. Amb un motor gasolina EcoBoost de només 1.5 litres, de tres cilindres, genera 200 CV. Passa de 0 a 100 km/h en 6,7 segons. Disposa de la tecnologia que desactiva cilindres quan no calen tots, cosa que redueix notablement el volum d’emissions de CO 2 .

Jove

Potent

Sostenible

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

És el primer SUV híbrid del món que podem endollar al corrent i que disposa de tracció a les quatre rodes. Actualment és el vehicle elèctric més venut a l’Estat. Un cotxe que, per la seva sostenibilitat, no paga peatges a Catalunya i disposa d’alguns avantatges fiscals.

Pràctic

Ecològic

Lògic

SMART ELECTRIC DRIVE

Amb aquesta versió, Smart presenta tota la seva gamma amb tots els models disponibles en motor elèctric o de gasolina. Aquesta versió ofereix 80CV i una autonomia en ciutat de 160 quilòmetres, i es pot carregar al 80% de la seva capacitat en tres hores i mitja.

Ecològic

Personalitat

Diferent

MERCEDES CLASSE S

Aquesta serà la primera vegada que veurem aquest cotxe a Europa. És la berlina de representació de la marca de l’estrella, que s’afegirà al mercat al juliol, ara amb motors nous i opcions de personalització i d’exclusivitat encara més grans que les que hi ha disponibles actualment.

Sofisticat

Elitista

Segur

RANGE ROVER VELAR:

El Range Rover Velar és un cotxe exclusiu, de luxe. A mig camí entre l’Sport i l’Evoque, destaca per una impressionant capacitat de càrrega i una magnífica habitabilitat. Disponible amb tres motoritzacions dièsel i tres més de gasolina, amb potències de 180 a 380 CV.

Exclusiu

Amplitud

Prestacions

TESLA MODEL S

Amb una autonomia de fins a 632 km, la més elevada de tot el segment dels vehicles 100% elèctrics del mercat, aquesta berlina premium està dissenyada des de zero amb la pretensió de ser el vehicle sedan més segur de la carretera. Capaç d’accelerar de 0 a 100 en només 2,7 segons.

Exclusivitat

Tecnologia

Modernitat

MERCEDES CLASSE E

La família E estarà representada per diversos integrants: la berlina, l’Estate i, sobretot, els més nous: l’All Terrain i el Cupé. Del primer cal destacar la nova suspensió pneumàtica, el segon ofereix ara més comoditat amb la millora de l’espai per a quatre passatgers en un esportiu que creix.

Versàtil

Sòlid

Fiable

RENAULT KOLEOS

El començaran a vendre aquí al juny. Vol sumar l’estil d’un SUV robust amb el d’una gran berlina confortable. Estarà disponible amb quatre motoritzacions de 130 a 175 cavalls, tracció al davant o total, i sistemes d’ajuda a l’aparcament en funció del nivell d’equipament que es triï.

Garantia

Tecnològic

Polivalent

TESLA MODEL X

Equipat amb pantalla tàctil de 17 polzades, aquest SUV promet una autonomia de 565 quilòmetres, amb una sola càrrega. Puja de 0 a 100 en 3,1 segons. Crida l’atenció la forma de les portes, com si fossin unes ales de falcó, cosa que permet l’accés fàcil a les fileres de seients posteriors.

Autonomia

Prestacions

Capacitats