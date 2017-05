La simbiosi que provoca la connectivitat

La simbiosi entre la indústria de l’automoció i les tecnologies més modernes és absoluta, com quedarà palès aquests dies. I els beneficis d’aquesta unió no són només per a les empreses que s’hi dediquen. Per a Eugenia Doménech, directora del Servei Català del Trànsit, “les noves tecnologies ens han d’ajudar a una mobilitat sense víctimes”. “Els sistemes intel·ligents de transport són una eina per a la millora de la mobilitat, de les persones i de les mercaderies, i hem de saber integrar-los en el sistema del trànsit per desplegar tots els seus beneficis. Ens ajudaran a millorar la seguretat viària, la gestió i informació del trànsit i el medi ambient. La tecnologia ha de sumar per fer una mobilitat més segura, sostenible i saludable”.

I tot això passa, òbviament, per la connectivitat dels cotxes amb el món exterior, entre ells i amb la via per la qual circulen. Per a Edouard Rozan, managing director d’Onboard Ventures, del grup Ficosa, “no hi ha un ordre d’importància entre aquests tres agents, el que és important és que tots estiguin en relació”.

Segons un estudi de la consultora Accenture, el 2025 tots els cotxes que es venguin seran vehicles connectats. De fet, gairebé la totalitat dels que veurem aquests dies exposats ja ho són, i tindrem l’oportunitat de veure què són capaços de fer i de provar-ho personalment, a les diferents àrees de demostració i de conducció.

Aquest estudi també apunta que el 71% dels futurs compradors d’un cotxe estarien oberts a pagar un 10% addicional al preu del vehicle per disposar de serveis de connectivitat que els permetin accedir a informacions i entreteniment adaptats a les seves necessitats.

Un altre aspecte interessant del treball és el que valora que un 75% dels conductors voldrien rebre informació sobre l’estat del vehicle, i a un 71% els agradaria saber si estan gestionant bé la vida del cotxe.

En coherència amb aquesta línia, l’enginyera Leyre Olavarria, màxima responsable a Seat de connectivitat i infoentreteniment, està convençuda que la connectivitat hauria de permetre “actualitzar online el software dels cotxes, posar-los al dia amb les noves versions dels sistemes operatius, sense que el client hagi d’anar al taller”.

Salvador Giró, CEO de la companyia Infaimon, que presenta a l’Automobile Barcelona novetats de visió artificial, hi coincideix, tot i que no descarta que calgui posar “tallafocs, tanques que barrin el pas a la possibilitat que hi hagi qui pugui craquejar amb mala voluntat l’accés als ITS (els sistemes d’inspecció de trànsit i transport)”.