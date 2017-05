Les ‘startups’, la nova indústria dels components i accessoris

Dins Automobile Barcelona, un dels espais més interessants serà 4YFN Mobility, que tindrà un gran protagonisme en el Connected Hub com a visualització més clara de l’acord entre els promotors del saló i els responsables de Mobile World Capital.

Per a Aleix Valls, CEO de MWCapital “l’objectiu de trobades com aquesta és posar en contacte representants d’indústries tradicionals amb emprenedors i startups que els poden ajudar a implementar nous processos i solucions d’innovació”.

Està clar que Barcelona, amb les seves iniciatives més recents, s’ha convertit en una mena d’àgora a on exposar aquesta classe d’accions. Esteban Redolfi, director executiu de 4YFN, explica que aquesta és “la cinquena ciutat europea, quant a innovació i tecnologia, gràcies al reconeixement d’un ecosistema local molt potent i molt sòlid des del punt de vista creatiu. Això se suma a una mirada més propera de les diferents corporacions industrials que segueixen tot això de prop, i també s’afegeix a l’aposta que des de les institucions locals fan per aquest àmbit”.

4YFN Mobility presentarà un espai a on trobarem vint-i-dues startups (una xifra comparable, per exemple, a la que vam veure al saló de l’automòbil de Detroit, un dels més potents del món) d’origen local, però també de països com Estats Units i Alemanya. La implicació d’empreses com Seat o Ficosa és fonamental.

Entre les startups més interessants destacaríem Rayvolt, que presenta un sistema innovador i sostenible de bicicletes elèctriques que promet revolucionar el mon dels desplaçaments; o Ubikable, una eina que ajuda l’usuari a gestionar una conducció més eficient i intel·ligent a través d’una anàlisi constant del consum del vehicle, relacionant-lo amb els hàbits del conductor.

La tutela de Seat la veurem al Demo Day, a través del programa d’accelerador d’starpups de la marca, Conector. La marca catalana promourà Boonder, que ofereix solucions de connectivitat remota per grans empreses; Goi, per gestionar espais d’emmagatzematge; Kiwicar, per comprar i vendre vehicles usats; Innroute, que ofereix serveis de management per transports pesants; i Opencar, que permet compartir el vehicle autònom.

“L’economia compartida –explica Redolfi– té un pes molt important en el camp de la mobilitat actual, ja que la propietat del vehicle ha deixat de ser menys important que la forma com podem compartir l’ús d’aquest vehicle”. Una filosofia interessant, que ens explica perquè ara alguns constructors no volen que se’ls anomeni “fabricants de cotxes”, sinó “proveïdors de serveis de mobilitat”.

Al FY4N vam veure algunes aplicacions interessants que potser també haurien d’estar a l’Automobile, i que van agradar per la seva originalitat: Shipper, que ofereix optimitzar l’espai disponible en el maleter dels nostres cotxes, per poder-lo oferir a canvi d’uns diners i alleugerir així el cost dels nostres viatges; o Drivy, que ofereix l’opció de llogar cotxes entre particulars.

Des de Ficosa apadrinen deu startups més. Les més notables: ParkTAG, que converteix els smartphones en sensors de pàrquings; Capte, que promou la connectivitat dels vehicles; o MAPIT, que treballa la recerca de solucions de geo localització.

Ricard Zapatero, director de negoci internacional de Fira de Barcelona, diu: “Abans, al Saló de l’Automòbil hi havia tota una secció dels components d’un cotxe dedicada exclusivament al car-audio. Avui aquest sector pràcticament ha desaparegut. Les funcions que feien aquests aparells ja les supleixen les solucions de connectivitat que equipen avui els cotxes. L’exemple ens serveix clarament per il·lustrar el paper que juguen ara les startups presents a Automobile, el canvi conceptual que hem fet”.

“Però no n’hi ha prou amb explicar-ho”, matisa José Miguel García, director d’Automobile: “Cal ensenyar-ho i, sobretot, que el visitant ho pugui provar, perquè vegi que tota aquesta tecnologia no és ciència ficció, sinó que és una realitat ja tenim avui, i que podem incorporar al nostre cotxe”.

Un concurs que promou Seat

El SEAT Autonomous Driving Challenge és un concurs adreçat als estudiants amb formació en robòtica que crearan la tecnologia dels cotxes del futur. Els participants duran a terme funcions de conducció del tot automàtiques i construiran les respectives arquitectures de programari. A més, els dissenys han de ser aplicables i escalables a algoritmes reals de conducció autònoma. Els estudiants podran desenvolupar competències per concebre la mobilitat del futur. El concurs es basa en models a una escala 1:10 i tots disposen d’una CPU integrada, un conjunt de sensors i funcions de comunicació i un sistema operatiu robòtic per a Linux integrat.