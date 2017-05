“L’aplicació del BBVA permet que el client es marqui un sostre de despesa en les àrees que cregui oportunes“

Amb l’app del BBVA els usuaris poden visualitzar de forma ràpida, fàcil i senzilla la procedència i origen de les despeses, ingressos i estalvis dels seus comptes. A la vegada, permet establir un límit de despesa en les partides on es vol tenir més control i facilitar l’estalvi per a projectes que l’usuari es fixa. Marià Guàrdia, ambaixador digital del BBVA, explica les oportunitats que ofereix aquesta aposta de l’entitat per motivar l’estalvi i el control de despesa entre els clients.

Com ha millorat la digitalització la gestió de les finances personals?

Avui quasi totes les operacions es poden fer des de la web o el mòbil: obrir un compte amb una selfie, fer transferències a Espanya o a l’estranger, a un telèfon mòbil (Bizum) o a un caixer BBVA; activar i desactivar targetes; pagar rebuts no domiciliats, redomiciliar rebuts d’una altra entitat; demanar torn de caixa o cita presencial o telefònica amb el gestor; obtenir certificats online ; signar a distància, crear metes d’estalvi i fins i tot conèixer el valor d’un habitatge i simular la capacitat de pagament.

Com es pot controlar la despesa a través de l’app del BBVA?

L’aplicació del BBVA ofereix al client, a través de la funcionalitat El meu dia a dia, la possibilitat de portar un control detallat dels moviments comptables. Es divideixen en diferents blocs o segments, com ara oci, transport, llar, moda, etc. En aquest cas, la funcionalitat -del tot gratuïta per als clients de l’entitat- s’orienta a visualitzar els moviments dels comptes i a agrupar-los per partides, per poder conèixer les àrees amb més o menys despesa, tant personal com familiar. Així, es poden establir mecanismes d’estalvi que permetin tenir un control més acurat de les pròpies finances.

Hi ha alguna eina que ajudi l’usuari a gastar menys?

Hi ha una altra funcionalitat a la mateixa aplicació: Els meus pressupostos. Facilita que el client es marqui un sostre de despesa en les àrees que cregui oportunes. Així, i en base a la informació obtinguda amb El meu dia a dia, podrà regular les compres i mantenir-se en els paràmetres de despesa personal o familiar que s’hagi fixat. A més, accedint a l’aplicació, podrà veure de forma ràpida, fàcil i senzilla la quantitat consumida de cada pressupost. Aquestes eines ofereixen informació detallada sobre les despeses generades, en què es gasten els diners segons les categories de despesa i informa si realment s’està podent estalviar, mostrant els mesos en què es generen més ingressos i els que tenen una despesa superior.

Tenir un control sobre els ingressos i les despeses incentiva l’estalvi?

Poder tenir un mapa clar del destí dels recursos monetaris permet corregir desviacions i planificar. Una altra funcionalitat que complementa les dues anteriors és Les meves metes. El client pot crear una guardiola d’estalvi per a diferents projectes, com les vacances o la compra d’un ordinador. La creació de la meta genera un compte paral·lel exclusiu d’estalvi on l’usuari estipula quant vol aportar cada mes fins a arribar a l’objectiu marcat. No s’hi poden domiciliar rebuts ni fer altres moviments tret del propi estalvi fixat pel client amb la periodicitat ajustada a les seves possibilitats. Aquest compte està exempt de comissions i altres càrrecs i ofereix que el saldo estigui disponible en tot moment per a qualsevol eventualitat. A més, l’app del BBVA també informa periòdicament al client del percentatge aconseguit. El millor és que el client estalvia gairebé sense adonar-se’n i pot dur a terme el projecte sense esforç.