"Vivim en una societat que, per sort, sol ser bastant conscient del que suposa patir una malaltia minoritària"

El programa 'Territoris solidaris' de BBVA CX ajuda econòmicament projectes d'entitats socials proposades pels empleats de l'entitat. Un dels beneficiaris de la cinquena edició ha sigut l'Associació Catalana de Fibrosi Quística, que ha rebut 10.000 euros que aniran encaminats a millorar les condicions de vida dels afectats i dels seus familiars.

Quin objectius té l'associació?

Des que es va constituir el 1988, sempre s'ha volgut millorar la qualitat de vida dels afectats i les seves famílies, mitjançant suport, acompanyament i assessorament. També volem contribuir a la millora en el diagnòstic, el tractament i la recerca, mitjançant el suport a la investigació i la formació de professionals.

S'ha avançat en el tractament?

Tot i que està considerada una malaltia greu, evolutiva i que actualment no té curació, s'ha avançat molt els últims anys. Als 70 era una malaltia pediàtrica però ara els pacients ja arriben a l'edat adulta. Hi ha algun medicament que corregeix en un petit percentatge el defecte de la proteïna que causa la malaltia en alguna de les variants existents, però encara queda molt per fer.

Fomenteu la donació d'òrgans. Per què és tan important?

És de summa importància, ja que habitualment el trasplantament és l'única alternativa de vida quan un òrgan està deteriorat. En el cas de la fibrosi quística, el pulmó és el que més es deteriora, i d'aquí la frase que ens fa moure i que tenim de lema a l'associació: "Tu respires sense pensar, jo només penso a respirar".

Perjudica que no sigui una malaltia gaire coneguda?

No crec que impliqui res, ja que vivim en una societat que afortunadament sol ser bastant conscient de tot el que suposa patir una malaltia minoritària. Malauradament, també hi ha gent que pateix la malaltia del mentre jo estigui bé… Però gràcies a les campanyes que fem des de l'associació i als nostres col·laboradors, la difusió arriba a més gent.

Com valoreu la iniciativa de 'Territoris solidaris' de BBVA?

És esperançadora per a moltes entitats i associacions que presenten els seus projectes amb il·lusió per optar al premi més gran, de 10.000 euros, tan necessaris per dur a terme els seus projectes en benefici del seu col·lectiu.

Com vau rebre ser proposats pels treballadors de BBVA per ajudar a impulsar els vostres projectes?

Va ser una alenada d'esperança, ja que cada cop és més difícil aconseguir ajudes estatals, i hem de buscar recursos en empreses privades i gent particular que ens ajudi en el nostre anhel més apreciat: la curació de l'afecció. A títol personal, vaig sentir-me molt estimada, ja que la proposta va venir d'una bona amiga, veïna i mare d'un company d'escola de la meva filla, que pateix aquesta afecció des que va néixer, ara ja fa 11 anys.

En què es tradueix l'ajut de 10.000 euros que rebreu?

L'objectiu del projecte és lluitar contra les infeccions, afavorir l'adherència dels tractaments amb la fisioteràpia respiratòria i donar suport a les famílies. La traducció literal seria poder contractar un fisioterapeuta i un psicòleg clínic per donar suport a la unitat del Parc Taulí de Sabadell, per poder millorar el diagnòstic, ajudar a fer front a la malaltia i reduir el risc de conseqüències psicopatològiques.