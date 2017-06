Només tenia 19 anys quan va patentar una màquina d’asfaltar vies. Des de llavors, Alfredo Beltrán (Barcelona, 1984) no ha perdut l’olfacte emprenedor que ha desenvolupat per la via empresarial. L’any 2014 va muntar Iron Global, SL, una firma que es dedica a realitzar obres de precisió en espais sensibles, com ara quiròfans. La tecnologia que utilitza permet no interrompre l’activitat allà on les realitza. A més, també ha posat en marxa l’empresa Boneless Grills; amb seu a Barcelona i a Anaheim (Califòrnia), fabrica barbacoes automàtiques que es poden controlar des de l’'smartphone'.

Amb 19 anys crees la teva primera patent. Com es gesta?

Va néixer fruit d’una experiència a l’empresa familiar, on vaig veure que existia una alternativa als processos de treball imposats per una gran empresa pública sota la reglamentació de prevenció de riscos laborals. Vaig dissenyar un nou procés de treball que reduïa unes quinze vegades el temps de treball necessari, complint totes les normatives existents, i una màquina per portar-ho a terme. Des de llavors, aquesta empresa pública exigeix en tots els concursos públics que les partides corresponents es realitzin amb aquesta màquina.

Quan et comences a interessar pel món empresarial?

El món empresarial sempre ha estat present a la meva família i des de molt jove he après a detectar oportunitats de negoci o nínxols de mercat. Vaig crear la meva primera societat amb 23 anys.

El 2014 poses en marxa l’empresa Iron Global. Què engloba?

És una empresa de serveis focalitzada en les instal·lacions fixes d’alta tecnologia i capacitat tècnica. Tenim diferents equips de treball que es divideixen en diferents sectors en els quals treballem.

També has creat Boneless Grills, que fabrica barbacoes automàtiques controlables des del telèfon.

Com se t’acudeix?

Va néixer en un viatge a Califòrnia amb els amics. Aficionats a la barbacoa i coneixedors de la tecnologia IoT [Internet of Things] vam veure que podríem dissenyar productes que estiguessin molt per sobre de tot el que un mercat de 10.000 milions de dòlars l’any estava oferint als consumidors, que podríem fer una barbacoa on cada consumidor pogués cuinar a la perfecció sense la necessitat de tenir coneixements extensos en la matèria.

De fet, l’has exportat arreu del món, especialment al mercat dels Estats Units. Com està anant l’experiència?

Hem despertat l’interès dels consumidors finals però també de totes les empreses grans del sector. Estem aconseguint generar confiança, que és la part més complicada. Ara introduïm productes de gas al nostre catàleg i el nostre 'target' serà molt més gran.

Quin paper ha jugat BBVA en el teu desenvolupament empresarial?

BBVA ha sigut indispensable gràcies al servei de 'mentoring' que ens ha proporcionat, a més del finançament necessari per arrencar el nostre projecte amb garanties. És molt reconfortant que un banc tan important doni suport a un projecte relacionat amb les noves tecnologies amb vistes a l’exportació global dels productes. Gràcies a ells estem aconseguint una visibilitat molt important per a aquest projecte.