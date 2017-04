Bytemaster proporciona software a mida a empreses de diferents perfils i els ofereix les millors solucions perquè operin tecnològicament de forma segura. Xavier Camps és el gerent de Bytemaster, una de les primeres empreses a apostar per les solucions 'cloud' com a eina de treball.

Què demanen les empreses que contracten els vostres serveis?

Com que ens dediquem al desenvolupament, integració i suport de projectes de noves tecnologies a les empreses, qualsevol necessitat que tingui una empresa en l’àmbit de la tecnologia, la podem cobrir. Els tres aspectes més destacables són software, sistemes i comunicacions. Ara s’hi ha afegit un nou concepte amb molt potencial: el de la seguretat. Sense seguretat a la xarxa se’ns complica la vida.

Bytemaster va ser pionera a apostar per les solucions 'cloud' a l’any 2.000. El núvol és segur?

Els núvols són segurs si les empreses que porten aquest servei garanteixen que ho siguin. És un tema de marca. Una empresa que tingui una bona marca de qualsevol producte garanteix que és de qualitat. Passa el mateix al núvol: si té el suport d'una marca podem pensar que està garantit pel fabricant. Les empreses tendeixen a treballar en núvols que nosaltres anomenem privats, més especialitzats segons les necessitats. També és veritat que la seguretat va un pèl enrere de la inseguretat. Quan passa una desgràcia, correm a arreglar-la immediatament perquè és molt difícil preveure-ho tot. Això no ho podrem evitar, sempre serà així.

Els professionals s’han sabut adaptar als canvis tecnològics dels últims anys?

Encara que de canvis tecnològics n’hi ha hagut uns quants, l’escenari econòmic contrari ha fet que les empreses no hagin pogut invertir-hi tant. Del 2008 al 2015 i des del punt de vista de la tecnologia, només s’ha invertit el que era necessàriament imprescindible. Ara sembla que les empreses reprenen les inversions en aquest sentit.

Quin paper hi ha jugat el BBVA en el desenvolupament del vostre negoci?

El BBVA ha sigut un bon company de viatge en el tema del creixement des d’un punt de vista empresarial. Sobretot, també, pel que fa a la transparència en la informació i en el procés de guanyar temps en les gestions que d’alguna manera se li demana a un proveïdor. Tots anem per aquest camí, el de facilitar la feina als clients, i el BBVA ens ha posat els mitjans perquè sigui així.

Quins plans de creixement tenen?

Som una empresa molt vinculada al territori. Som 50 persones treballant al TecnoCampus, un lloc privilegiat on s’ajunten universitaris, emprenedors i empreses. Treballem en l’àmbit nacional i internacional, perquè la majoria dels nostres clients es troben a la cadena d’exportació. Quan fem software per a una companyia nacional, el més segur és que tingui delegacions i oficines a l’estranger. Per això, el nostre software s’utilitza a 42 països. La nostra estratègia d’especialització consisteix a incentivar les empreses perquè no adquireixin tecnologia física, sinó que aquesta es tradueixi en un servei que els donem nosaltres. El nostre creixement està assegurat perquè treballem en un sector estratègic com el de la logística i el transport.