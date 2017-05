“Cada cop que una persona ens proposa per a aquests premis vol dir que arribem a més gent, que coneixerà la malaltia i tot el que comporta“

El programa Territoris Solidaris de BBVA CX dona ajut econòmic a projectes d’entitats socials proposades pels mateixos empleats de l’entitat. En la cinquena edició, la Fundació Internacional Miquel Valls contra l’Esclerosi Lateral Amiotròfica ha rebut un ajut de 10.000 euros per poder tirar endavant un banc de productes de suport per a afectats d’ELA.

Quins són els objectius de la Fundació Miquel Valls en la lluita contra l’ELA?

Realitzem accions destinades a millorar la qualitat de vida de les persones afectades d’Esclerosi Lateral Amiotròfica i altres malalties de motoneurona. Els donem suport i ajuda, tant a ells com als seus familiars.

Quins serveis oferiu?

Oferim atenció integral a les persones afectades i a les seves famílies per part de professionals en els àmbits del treball social, la psicologia i la teràpia ocupacional especialitzats en la malaltia, tant a domicili com en les unitats funcionals d’ELA de diferents hospitals de referència. Portem a terme investigacions psicosocials i en teràpia ocupacional i col·laborem, fomentem i donem suport a la investigació translacional (investigació clínica i bàsica).

Quants afectats d’ELA hi ha actualment a Catalunya?

Aproximadament, a Catalunya hi ha uns 400 afectats d’Esclerosi Lateral Amiotròfica. Des de la Fundació n’atenem a l’any uns 340, juntament amb els seus familiars.

Què va suposar per a la Fundació ser una de les propostes dels treballadors del BBVA per ajudar a impulsar els vostres projectes?

És molt important que persones com els treballadors del BBVA ens ajudin, tant per aconseguir fons per seguir endavant amb els nostres projectes com en la difusió de la malaltia. Cada cop que una persona ens proposa per a aquests premis arribem a més gent, que coneixerà la malaltia i tot el que comporta. Aprofitem per agrair al nostre padrí la seva proposta, ja que gràcies a ell i als seus companys vam poder presentar-nos-hi.

I rebre el premi de 10.000 euros, en què es traduirà?

Aquest premi anirà destinat al projecte anomenat Banc de Productes de Suport per afectats d’ELA. És una malaltia neurodegenerativa molt greu que actualment no té cura. Implica afectació a nivell de mobilitat, capacitat de parla, deglució i respiració, i suposa un elevat o total grau de dependència. Per aquest motiu és imprescindible la incorporació de productes de suport -caminadors, cadires manuals i elèctriques, llits, butaques, grues, etc.- per potenciar l’autonomia personal, confortabilitat i seguretat en la realització de les activitats de la vida diària. El Banc de Productes de Suport posa aquest material a disposició de totes les famílies de l’entitat perquè puguin disposar-ne quan sigui necessari.

Com valoreu la iniciativa Territoris Solidaris de BBVA?

Aquest tipus d’iniciatives sempre són necessàries i pertinents. Són molt positives per a organitzacions com la nostra, ja que som una entitat privada sense ànim de lucre que hem de buscar fonts de finançament per totes les vies possibles. A través d’aquests premis podem continuar desenvolupant els diferents projectes que duem a terme.