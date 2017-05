Bizbarcelona ofereix un munt d’eines per adaptar l’empresa en un món canviant

El món canvia i les empreses s’hi han d’adaptar. Per això, un dels principals propòsits del saló Bizbarcelona és oferir eines i consells a les persones emprenedores, pimes i el món de l’economia social perquè puguin transformar la seva activitat i ser més competitius en aquest món canviant, complex i cada cop més digitalitzat. Bizbarcelona, que torna a la seva cita anual aquesta setmana que ve, del 31 de maig a l’1 de juny al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, inclou, entre altres propostes, prop de 200 conferències, 70 punts d’assessorament a càrrec d’experts, més de 40 trobades de networking, un mercat de finançament, una àrea per exportar i un espai per presentar talent, a més de la zona d’estands amb els productes i serveis.

L’any passat el saló s’obria, per primera vegada, al món de l’economia social i solidària, que engloba cooperatives, tercer sector, entitats associatives i empreses socials, entre d’altres. L’economia social i solidària continua sent un dels protagonistes del saló d’aquest any. Però a l’edició d’enguany pren especial protagonisme tot el que té a veure amb la transformació digital i el seu impacte en les organitzacions, pimes i projectes emprenedors.

Sessions específiques

És per això que el gruix del programa del Bizbarcelona està format per conferències sobre eines per a la digitalització dels negocis. Hi haurà sessions específiques sobre negocis digitals, logística i distribució, big data i internet of things, màrqueting digital i xarxes socials, tecnologia mòbil i experiència del client. Es presentaran experiències i bones pràctiques, s’oferiran recomanacions i recursos i es debatrà sobre aplicacions, oportunitats i tendències en tots aquests temes.

“Fa un any es va apostar per obrir Bizbarcelona a l’univers de l’economia social, i ara es va un pas més enllà per empènyer les empreses a començar el viatge cap a la transformació digital” Agustí Colom Regidor d’Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona i president del Comitè Organitzador de Bizbarcelona

“Si fa un any s’apostava per obrir Bizbarcelona a l’univers de l’economia social i es plantejaven altres maneres d’emprendre i de desenvolupar una activitat amb consciència i impacte, ara es va un pas més enllà i s’obre camí per empènyer les empreses a començar el viatge cap a la transformació digital”, afirma el regidor d’Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona i president del comitè organitzador de Bizbarcelona, Agustí Colom. “La revolució digital no passa només per estar present a la xarxa i obrir nous canals de venda, sinó també implica definir de quina manera la tecnologia pot obligar-nos a repensar els processos empresarials i d’innovació, la relació amb els proveïdors o l’atenció al client, l’accés a nous mercats o les estratègies de màrqueting”, remarca Colom.

El Bizbarcelona del 2017 reflexionarà sobre les principals tendències econòmiques, tecnològiques i empresarials, i les noves formes d’activitat emprenedora i empresarial amb impacte social, a més de sostenibles econòmicament i mediambientalment, que estan movent el mercat global i que poden determinar l’èxit d’un negoci, l’augment de les vendes o l’obertura de nous nínxols. Es parlarà, per exemple, de quines són les millors maneres per desenvolupar una marca a l’era digital, de les oportunitats de la transformació digital i el treball autònom, del vehicle connectat, de com muntar una “empresa feliç”, de les tendències que marquen l’entorn econòmic, de pimes que innoven gràcies a emprenedors, del big data, robòtica, intel·ligència artificial i blockchain (base de dades distribuïda), del comerç en línia, de l’entreteniment per canviar les organitzacions, de la digitalització del mercat laboral o de la innovació oberta, entre d’altres.

Entre els principals ponents que han confirmat la seva assistència hi figuren l’experta i assessora de la Comissió Europea en e-lideratge, transformació digital i innovació Silvia Leal; l’empresari, actor i inversor Carlos Latre, juntament amb el seu soci Pablo Lara; l’expert en branding Andy Stalman, que l’ARA va entrevistar diumenge passat; el president de Roca Salvatella i especialista en transformació digital, Genís Roca; la youtuber i consultora de màrqueting i creació de negocis Txell Costa; la responsable d’Infotainment i Connected Car a Seat, Leyre Olavarria, o el president de la International Association of Science Parks (IASP), Josep Miquel Piqué.

Un dels principals objectius de Bizbarcelona és oferir claus per crear i consolidar empreses. Així, hi haurà conferències sobre finançament, vendes, màrqueting i comunicació 2.0, internacionalització, creació i gestió empresarial, a més d’economia social i solidària, una realitat creixent a la ciutat. D’altra banda, s’habilitarà un gran espai d’assessorament a càrrec de professionals de més d’una trentena d’entitats col·laboradores, que oferiran orientació personalitzada sobre qüestions fiscals, laborals o jurídiques i es resoldran dubtes sobre plans de negoci, màrqueting, finançament, transmissió empresarial, innovació, vendes i mercats, emprenedoria social, economia col·laborativa, entre altres temes.

Diversitat d’àrees

També hi haurà l’àrea Bizfranquicias, on marques de diferents sectors d’activitat que busquin augmentar la seva presència al mercat català exposaran el seu model de negoci a potencials franquiciats o inversors; Bizexporta, coordinada per la Cambra de Comerç de Barcelona i CaixaBank (experts en comerç exterior resoldran dubtes i oferiran assessorament gratuït a pimes i emprenedors que volen iniciar-se en l’exportació o accedir a mercats concrets; es preveu que més de 500 pimes passin pel Bizexporta durant els dos dies de celebració del saló); el Network Talent, organitzat per Pimec, on professionals de diversos sectors podran presentar la seva candidatura a empreses que busquen determinats perfils qualificats, i un Mercat de Finançament, impulsat per Barcelona Activa, que comptarà amb la participació de l’Institut Català de Finances, business angels, acceleradores, entitats financeres, inversors privats i xarxes de crowdfunding.

A més, es faran nombroses activitats de networking per a diversos col·lectius i per a persones implicades en projectes d’economia social que propiciïn l’ampliació de la xarxa de contactes professionals per trobar socis, proveïdors o col·laboradors, i que estaran organitzades en col·laboració amb les entitats de la BizCommunity. I és que el Bizbarcelona és, en essència, un lloc de trobada.

UN MUNT D'ESTANDS D'EMPRESES DE NEGOCIS DIGITALS I D'INSTITUCIONS

Una setantena d’expositors situats a l’espai central del Palau 1 oferiran, en el marc de Bizbarcelona, productes i serveis a mida per a emprenedors i pimes. Hi haurà assessors jurídics, fiscals i tributaris, consultories d’internacionalització, agències publicitàries i de màrqueting digital, empreses de creació de botigues 'online', serveis informàtics, creadors de 'software' de gestió empresarial, operadors de comunicacions per a pimes, dissenyadors d’aplicacions, pàgines web, 'hosting' i dominis i assegurances de risc per a emprenedors i pimes. A més, hi haurà els estands dels promotors del Bizbarcelona amb informació sobre els recursos que ofereixen en la creació i creixement empresarial: l’Ajuntament de Barcelona –a través de Barcelona Activa–, la Generalitat de Catalunya, CaixaBank, la Diputació de Barcelona, PIMEC i la Cambra de Comerç de Barcelona. També tindran estand entitats de la Bizcommunity com ara Centre Reempresa de Catalunya, COACB, el Col·legi d’Advocats de Catalunya, el Cowocat, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, la Federació de Centres Especials de Treball a Catalunya, Fepyme i la Fundació Autoocupació de Catalunya. A l’àmplia àrea d’estands el visitant també trobarà exemples de conceptes de negoci digital que oferiran serveis com ara 'carsharing' (Avancar, Bluemove) o personalització de sabates (Brandyourshoes).

