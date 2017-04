Agenda Cultural: una gran selecció d’activitats culturals arreu de Catalunya

L’Agenda Cultural és un web ( http://agenda.cultura.gencat.cat) del Departament de Cultura de la Generalitat que posa a l’abast de la ciutadania informació contrastada d’una àmplia selecció de les activitats culturals que es celebren a tot Catalunya. Aquest web us ofereix cada dia al voltant d’un miler de propostes de diferents àmbits temàtics per tal que pugueu triar les que més us interessin.

L’Agenda rep diàriament centenars de visites de ciutadans que tenen interès per la cultura en tots els seus aspectes, des de les activitats per a joves i infants, les arts escèniques, les arts visuals, el cinema, el vídeo, la música o la literatura, fins a la cultura popular, la gastronomia, els itineraris, les visites, les portes obertes, la divulgació científica i històrica i un llarg etcètera.

Si visiteu el web de l’Agenda podreu comprovar que és una eina molt viva, que s’actualitza cada dia i reflecteix gran part de la vida cultural del país.

Un equip de persones del Departament de Cultura treballa diàriament per recollir i contrastar informació d’actes que es celebren arreu de Catalunya, posant de manifest una clara voluntat de fer servei a tothom i de promoure la cultura en totes les seves vessants.

Suport als organitzadors

L’Agenda Cultural, a més de donar servei a les persones interessades a cercar informació, té un altre objectiu, que és el de donar suport als organitzadors d’activitats mitjançant la difusió de les seves programacions. Cada dia es reben desenes de propostes per incorporar a l’Agenda, majoritàriament mitjançant correus electrònics a la bústia agendacultural@gencat.cat

És un instrument de comunicació molt útil, que des de la seva creació, el 1990, fins avui ha incorporat contínues millores per adaptar-se a les necessitats dels usuaris i renovar-se contínuament d’acord amb les noves tecnologies que evolucionen de forma imparable.

L’Agenda Cultural està disponible en versió mòbil i està present a les xarxes socials Twitter (amb més de 38.000 seguidors) i Pinterest (amb més de 2.800 seguidors). Ofereix també un seguit d’opcions per compartir les propostes que s’hi anuncien com “Recomana a un amic”, “Posa l’Agenda al teu web”, RSS (que proporciona llistats temàtics per municipis o comarques) i la possibilitat d’interactuar en la resta de xarxes socials. A més, qui ho desitgi pot utilitzar les dades obertes de l’Agenda, que trobarà a l’apartat de Dades Obertes del portal gencat.cat.

Una altra oferta de l’Agenda és mostrar, en una finestra del web, els tuits que suggereixin activitats culturals amb el hashtag #joproposo.

Quan entreu al web de l’Agenda hi veureu un conjunt d’imatges que destaquen novetats de darrera hora i, en la mateixa pàgina principal, un cercador molt senzill acompanyat de l’opció “cerca avançada”. Podreu introduir un o més paràmetres per tal d’acotar la vostra cerca, i heu de recordar que només trobareu les activitats vigents, és a dir, les que es fan des de la data de la cerca en endavant.

També observareu una secció, “Encara més”, amb dos apartats: un que recull tres webs recomanats i un altre anomenat “Rutes i visites”, que us convida a descobrir el país i planificar les vostres sortides.

L’Agenda Cultural és, en definitiva, un instrument que us vol ajudar a gaudir de la cultura i dels bons moments que les seves activitats us poden proporcionar. Alhora, és una eina important que en fa difusió i vol col·laborar amb els organitzadors per tal que aconsegueixin els millors èxits.

APROFITA L’AGENDA CULTURAL!

Com puc consultar l’Agenda:

A l’adreça http://agenda.cultura.gencat.cat

Com puc enviar programacions a la redacció:

A la bústia agendacultural@gencat.cat

Com puc incloure les dades al meu web:

Dades obertes a http://dadesobertes.gencat.cat

RSS a http://agenda.cultura.gencat.cat/Rss

Posa l’Agenda al teu web a http://agenda.cultura.gencat.cat/Posa