Catalunya, convidat especial a l’Spoffin Street Arts Festival d’Amersfoort, a Holanda

L’Spoffin Street Arts Festival (www.spoffin.eu) és el festival d’arts de carrer que se celebra a la ciutat holandesa d’Amersfoort del 24 al 27 d’agost. Una cita important per als professionals del sector d’Holanda, Alemanya, Bèlgica, els països nòrdics i el Regne Unit, entre d’altres, i que destaca per una programació de qualitat. La vuitena edició compta amb una trentena de grups de teatre d’arreu d’Europa, i dedica especial atenció a la producció catalana i balear a la secció Viva Catalonia! Performing arts from Catalonia and Balearic Islands. L’Institut Ramon Llull i l’Institut Català de les Empreses Culturals col·laboren en aquest projecte potenciant la projecció internacional de la cultura catalana i balear. El festival ha sigut seleccionat per rebre l’EFFE Label 2017-2018 que atorga l’European Festivals Association, una associació formada per festivals europeus que destaquen per la qualitat de la programació i l’impacte que tenen en l’àmbit local, nacional i internacional.

Els protagonistes de Viva Catalonia! Performing arts from Catalonia and Balearic Islands són vuit companyies d’arts escèniques de carrer que inclouen teatre d’objectes i performances : Ada Vilaró, Aina & Arias, Animal Religion, Cia Hotel Iocandi, Circ Bover, Companyia de Circ Eia, Playground / Xavi Bobés i Cia Vero Cendoya. Des del festival destaquen la qualitat de les produccions catalanes i balears, capaces de trobar l’equilibri entre emoció i raó.

A més de les representacions, el festival organitza les Spoffin Pro, trobades entre les companyies catalanes i professionals acreditats del sector. L’activitat, que compta amb el suport de l’Institut Ramon Llull i l’Institut Català de les Empreses Culturals, és una oportunitat per augmentar la visibilitat a l’estranger. La finalitat és que els programadors catalans i balears que hi participen vegin grups de fora i es generi una àrea de negoci, i d’aquesta manera crear lligams amb programadors internacionals per a possibles coproduccions i col·laboracions de futur.

Alfred Konijnenbelt, director del festival, és un gran coneixedor de les arts escèniques catalanes. El 2016 va rebre el Premi Internacional Ramon Llull al suport a la projecció exterior de la cultura catalana que atorga la Fundació Ramon Llull. El guardó, que té un caràcter internacional, reconeix persones o institucions de fora del domini lingüístic que treballen per la promoció internacional de la llengua i la cultura catalanes. Des del 2010 col·labora amb companyies catalanes i des d’aleshores ja n’han passat una vintena del país pel festival holandès.

Un interès que ve de lluny

Marta Oliveres, cap de l’àrea de creació de l’Institut Ramon Llull, explica que “l’Afred és un habitual de FiraTàrrega, la Mercè, la Fira Trapezi Reus i Escena Poblenou: sempre ha mostrat interès pel que es fa a casa nostra”. “Aquest any ha sorgit la possibilitat de posar-hi un focus especial amb un programa més ampli i una presència més destacada”, diu.

Des del Ramon Llull els agrada especialment que l’aposta per la creació catalano-balear del Viva Catalonia! no sorgeixi del no-res: “Tant el públic com la ciutat estan acostumats a tenir catalans a l’Spoffin. És un luxe que el mateix director del festival hagi fet la tria dels participants, és qui millor sap com són el festival i els seus espais. Coneix tan bé el panorama de casa nostra que pot fer una tria tan transversal com la que està present a Amersfoort”.

COMPANYIES I ESPECTACLES Ada Vilaró: ‘Públic present 24 hores’ És una acció duracional i col·lectiva que uneix art, activisme i societat. Durant 24 hores, Ada Vilaró està en silenci a la plaça amb una caixa de guixos que li facilita la comunicació amb els transeünts. Durant aquest període de temps, aniran entrant diferents col·lectius amb cadires. Aina & Arias: ‘A to A’ Dansa-teatre que ofereix una visió còmica de la rutina sobre la quotidianitat d’una parella. Un manual de convivència de la A a la A, d’Aina a Arias, i viceversa. Animal Religion: ‘Tauromàquina’ Planteja un joc sorprenent que enfronta el cos i la màquina. Aquest diàleg entre dos acròbates i un toro mecànic juga amb el contrast entre la tècnica i l’art, el ferro i la carn, en una lluita de mirades i forquilles. Cia Hotel Iocandi: ‘Esquerdes’ Espectacle de circ que combina l’escala d’equilibris, els elements aeris i la música a través de tres cossos en moviment en un joc d’estira-i-arronsa entre el desig i la fugida. Circ Bover: ‘Vincles’ Espectacle de circ contemporani. A partir de canyes de bambú es construeix un espectacle amb l’objectiu de transmetre l’elegància i la tècnica de les arts circenses a través d’un muntatge sense precedents. Companyia de Circ Eia: ‘Intarsi’ Quatre acròbates ens porten a un univers habitat per fragments de vida mitjançant la dansa, el teatre físic i, sobretot, les arts del circ. Un circ en moviment continu, un espectacle reflexiu i visceral, una invitació a compartir una experiència humana. Playground / Xavi Bobés: ‘Coses que s’obliden fàcilment’ Espectacle fotogràfic que transforma els records i n’inventa de nous. Una petita història de la segona meitat del segle XX a Espanya. Un joc de cartes convertit en un muntatge teatral només per a cinc espectadors. Cia Vero Cendoya: ‘La partida’ Una reflexió sobre les necessitats i les prioritats de l’ésser humà, on dansa i futbol es combinen. Un partit coreografiat o un espectacle de dansa que pren les formes d’una prova esportiva.

