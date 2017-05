Catalunya participa en la Biennal d’Art de Venècia amb un projecte d’Antoni Abad

Catalunya participa per cinquena vegada consecutiva en la Biennal d’Art de Venècia i presenta Catalonia in Venice 2017_La Venezia che non si vede, un projecte d’Antoni Abad, comissariat per Mery Cuesta i Roc Parés, que es podrà veure als Cantieri Navali de Castello del 13 de maig al 26 de novembre. El projecte es basa en un mapatge sonor de la ciutat de Venècia a través de posts sonors que s’enregistren a l’app Blindwiki. Aquesta interpretació sensorial de la ciutat dels canals es fa col·laborant amb persones cegues o amb baixa visió, que utilitzen els sentits d’una manera diferent. Mitjançant l’intercanvi d’experiències i dificultats que tenen aquestes persones en la seva vida quotidiana, es desvelen formes urbanes menys evidents i es traça un nou mapa del territori públic útil per a tothom.

Abad treballa amb comunitats digitals en què els telèfons mòbils tenen un paper important com a mitjà de comunicació social i elabora una cartografia sonora i geolocalitzada de Venècia a través de l’app BlindWiki creada per a les persones cegues, però accessible per a tot el públic des d’un telèfon mòbil. Principalment han participat en aquests mapatges persones cegues conjuntament amb voluntaris d’associacions de ciutadans i estudiants de les universitats Iuav i Ca’ Foscari de Venècia. L’aplicació permet enregistrar i publicar impressions sobre qualsevol lloc de la ciutat i escoltar-les en qualsevol moment: una xarxa ciutadana que millora els serveis a la comunitat i alhora esdevé una xarxa internacional per compartir experiències, històries i pensaments sobre tot allò que no es veu.

La participació de Catalunya a la Biennale Arte 2017 esdevé una proposta per a la societat civil en què la investigació de la intel·ligència col·lectiva cerca l’accessibilitat universal i suggereix maneres alternatives d’ocupació d’espais públics, tant físics com digitals.

El projecte Catalonia in Venice 2017_La Venezia che non si vede s’articula en quatre moments:

La realització de la nova app BlindWiki dedicada a l’esdeveniment.

El muntatge de l’espai expositiu dels Cantieri Navali que ha concebut l’estudi de disseny català Avanti-Avanti Studio (especialitzat en design for all ).

La sortida en barca des del moll de davant de l’espai expositiu per fer un recorregut dirigit per persones cegues i explorar la ciutat a bord d’una sampierota de rems, l’embarcació tradicional amb voga veneciana.

El seminari internacional Cartographies of the Unseen, que tindrà lloc a la universitat Iuav els dies 15 i 16 de maig, coordinat per Mario Ciaramitaro i Roc Parés, co-comissari del projecte català, amb la participació d’artistes, acadèmics, activistes, professionals de l’accessibilitat i representants d’associacions de cecs.

De forma paral·lela, per apropar el públic a la BlindWiki, Abad ha dirigit un documental que ha realitzat Daniele Zoico, que es projectarà a l’espai expositiu.

El projecte també inclou la publicació d’un còmic tàctil, amb dissenys en relleu de Max i amb un guió creat amb la col·laboració de participants cecs, sota la direcció de la co-comissària Mery Cuesta.

L’Institut Ramon Llull ( llull.cat)produeix i organitza la participació de Catalunya als Eventi Collaterali de la Biennal d’Art de Venècia des del 2009. El projecte d’Antoni Abad, comissariat per Mery Cuesta i Roc Parés, el va seleccionar un jurat independent, presidit per Xavier Antich, a partir d’un concurs públic.