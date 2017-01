Experts i professionals expliquen 15 casos d’èxit en la mediació

Demà, 21 de gener, coincidint amb l’aniversari de l’aprovació pel comitè de ministres del Consell d’Europa de la primera recomanació sobre mediació familiar, se celebra el Dia Europeu de la Mediació. Amb un acte commemoratiu que clourà el conseller de Justícia, Carles Mundó, al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, es tancarà una setmana d’activitats que s’han dut a terme arreu de Catalunya d’impuls i divulgació de la mediació. Totes aquestes activitats han estat organitzades per més de 40 entitats, entre col·legis professionals, ajuntaments, diputacions, universitats, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Grup Europeu de Magistrats per la Mediació. Per a més informació es pot consultar la pàgina web: justicia.gencat.cat/dia_europeu_mediacio_2017.

Durant la jornada de demà, quinze professionals i experts faran públics diversos casos on la mediació ha estat exitosa. Entre els participants destaca, entre d’altres, la jutge degana de Barcelona, Mercè Caso , que aportarà una experiència de mediació penal en un cas d’ocupació il·legal d’un habitatge. Per la seva banda, el codirector del Màster Professional de Mediació de la UPF, Javier Wilhem , parlarà de la mediació comunitària en el món local. La psicòloga i mediadora Núria Villanueva , membre del comitè assessor del Centre de Mediació i menció honorífica del Premi Justícia 2016, parlarà del canvi d’actitud en relació al diàleg en les parts que inicien una mediació familiar. L’advocada i mediadora Montserrat Tur explicarà les oportunitats d’èxit en els casos de divorci amb fills petits.

Aquests seran només quatre exemples dels quinze casos d’èxit en els quals la mediació ha suposat una oportunitat de solució. La tipologia de conflictes engloba molts àmbits, com ara separacions, divorcis, cura i atenció de la gent gran, adopcions o acollides, designació de tutors, règim de visites, qüestions econòmiques derivades de la tutela, herències, pensió per a aliments, conflictes entre veïns, conflictes socials o culturals sorgits de la convivència ciutadana, conflictes relatius a lloguers, reclamacions de quantitat, conflictes en l’empresa familiar, entre fundacions, associacions i organitzacions en general.

QUÈ GUANYEM AMB LA MEDIACIÓ?

Resoldre un conflicte mitjançant la mediació és més ràpid que anar al jutjat, més econòmic i té menys cost emocional i material.

No hi ha guanyadors ni perdedors: les parts són les protagonistes i recuperen el poder de decidir sobre el seu conflicte arribant a un acord dialogat.

Tens dret a mediació gratuïta si acredites falta de recursos per litigar.

LA MEDIACIÓ A CATALUNYA L’ANY 2016:

Al Centre de Mediació de Dret Privat, adscrit a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, hi van arribar l’any passat un total de 4.402 expedients de mediació. En 2.558 casos les parts es van adreçar directament al centre, mentre que en 1.844 casos l’expedient va arribar per derivació judicial, és a dir, en un moment determinat del procés judicial el jutge va proposar a les parts resoldre el conflicte mitjançant la mediació.

NOU DICCIONARI DE MEDIACIÓ

Termes com ara conferencing, provenció, caucus, arb-med, conflict mentoring o win-win, entre d’altres, quedaran recollits en el nou Diccionari de mediació que ultima el Departament de Justícia amb col·laboració amb el TERMCAT, el Centre de Terminologia de Catalunya. El diccionari inclourà més de 700 termes en un recull exhaustiu de terminologia en català relacionada amb la mediació i altres sistemes alternatius de resolució de conflictes, amb definicions i els seus equivalents en castellà i anglès.

El TERMCAT té previst organitzar properament una sessió de normalització per debatre i consensuar les denominacions de quaranta termes que s’hauran d’incloure en aquest diccionari i que presenten algun tipus de dificultat denominativa (préstecs d’altres llengües, formes vacil·lants, denominacions lingüísticament inadequades, etc...).

MANIFEST INSTITUCIONAL: ACORD AMB MÉS DE 80 ENTITATS

El compromís institucional en l’impuls de la mediació és el lema d’aquest any en el Dia Europeu de la Mediació, perquè són les institucions i la societat civil els veritables actors per promoure aquest sistema de gestió de conflictes, conscients que els valors de la mediació (diàleg, respecte, confiança i responsabilitat) aporten capital social i permeten progressar cap a una societat més madura i cohesionada.

El manifest institucional del Dia Europeu de la Mediació, signat el 2015, aplegava per primer cop administracions públiques, institucions i societat civil catalana que manifestaven públicament la voluntat de treballar per promoure la mediació, cadascú des del seu àmbit. El manifest està subscrit ja per més de 80 entitats, administracions, institucions i societat civil. Demà signarà el manifest la consellera de Treball, Dolors Bassa; la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz; el secretari de la Federació Catalana de Municipis, Juan Ignacio Soto, i el vicepresident de l’Associació Catalana de Municipis, Fermí Santamaria.

ELS JUTGES DE PAU: NOUS AGENTS PER IMPULSAR LA MEDIACIÓ

Els jutges de pau podran derivar els conflictes que els arribin i que siguin susceptibles de ser solucionats amb mediació al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. També orientaran les persones interessades i les ajudaran en els tràmits per sol·licitar el procediment de mediació.

Això és gràcies a l’acord que se signarà demà entre el conseller de Justícia, Carles Mundó, i el president de l’Associació Catalana en Pro de la Justícia, Francesc Xavier Ten, mitjançant el qual el Departament de Justícia oferirà formació als jutges de pau en anàlisi de conflictes, sistemes extrajudicials de gestió de conflictes i habilitats de negociació i conciliació, a través del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Els jutges de pau són l’estructura judicial més àmplia a Catalunya i són competents en els àmbits civil, penal i de Registre Civil. Hi ha jutjats de pau en tots els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció. A Catalunya hi ha un total de 989 jutjats de pau, que atenen una població de 3 milions de persones (segons el padró municipal oficial del 2015), que és un 40% de la població de Catalunya.

El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya té signats actualment 66 convenis amb ajuntaments, consells comarcals, entitats, col·legis, cambres i institucions d’arreu de Catalunya.