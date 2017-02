La Filmoteca celebra els 5 anys al Raval

El 21 de febrer del 2012 s’inaugurava la nova seu de la Filmoteca de Catalunya al barri del Raval, cinc anys després de col·locada la primera pedra. Disposar d’un equipament propi era la culminació d’una llarga aspiració d’una institució creada el 1981 i destinada, per la Llei del Cinema de 2010, a preservar el patrimoni fílmic i a divulgar la cultura cinematogràfica.

El leitmotiv d’aquell moment va ser: “Passat, present i futur del cinema”. El nou equipament permet assumir aquesta triple dimensió amb conceptes i activitats que van molt més enllà del tòpic que equipara una filmoteca amb una sala de repertori que programa pel·lícules antigues. Cinc anys després d’una cerimònia inaugural amb Bigas Luna i Jaime Camino com a padrins de les primeres programacions, es pot fer un balanç de la nova realitat de la Filmoteca de Catalunya en un context geogràfic, el barri del Raval de Barcelona, on s’ha integrat perfectament.

Una programació que integra el cinema clàssic, cinema contemporani que no arriba a les pantalles comercials i la interrelació amb altres institucions culturals i entitats de caire social han provocat un augment del públic al voltant de 145.000 espectadors anuals. Exposicions de producció pròpia a partir d’uns fons documentals que també són accessibles a través d’un repositori digital aporten visibilitat a una altra de les funcions de la Filmoteca. Els Serveis Educatius mobilitzen, d’altra banda, més de 6.000 alumnes anuals que constitueixen el futur del cinema. La conservació del patrimoni fílmic, prop de 40.000 films, es garanteix, finalment, des del Centre de Conservació i Restauració de Terrassa, inaugurat el 2013 i dotat dels instruments per afrontar el repte que implica el salt tecnològic de l’analògic al digital.

La celebració, el 2013 a Barcelona, del 69è Congrés de la FIAF, amb la presència d’un centenar de filmoteques procedents de seixanta països, va facilitar la presentació internacional dels nous equipaments de la Filmoteca de Catalunya. Una política d’internacionalització que ha prosseguit amb la presència activa dels nostres projectes en altres filmoteques, universitats o congressos de prestigi.

El repte de la Filmoteca de Catalunya no acaba, tanmateix, amb aquest balanç globalment positiu. Assolides aquestes primeres fites, cal evolucionar cap a l’estructura d’un gran equipament cultural de caràcter nacional que garanteixi la preservació del patrimoni cinematogràfic i segueixi divulgant la cultura cinematogràfica amb uns objectius que passen per una optimització de la totalitat de l’edifici del Raval, la consolidació de la Filmoteca en la xarxa d’equipaments culturals i museístics del país, l’expansió de la seva activitat en tot el territori, la garantia de la preservació del cinema català en el context del pas de l’analògic al digital i uns més eficaços recursos de comunicació de la seva activitat.

AGENDA: SESSIONS DE CINEMA I ACTIVITATS GRATUÏTES

Diumenge 19 de febrer del 2017

Sala Chomón

16.30 h: Per molts curts! + 2 anys

Diversos autors, 2007-2016. Suècia-Rússia-Irlanda-Gran Bretanya-França-EUA-Bèlgica-Alemanya. SD. 50’

Selecció acurada de curts d’arreu del món per als més menuts: divertits, originals i tendres, per celebrar la màgia del cinema en família!

18.00 h: ‘Grand Prix a la muntanya dels invents’.

Ivo Caprino, 1975. Noruega. VC. 88’

Pel·lícula d’animació divertida i apassionant per a adults i infants rodada en stop-motion. Versió recuperada per Drac Màgic amb la col·laboració del Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya. A partir de 6 anys.

20.00 h: ‘Hugo (Hugo Cabret)’ / ‘La invención de Hugo’.

Martin Scorsese, 2011. EUA. VOSE. 126’

Un viatge fantàstic al cinema que recupera la màgia i la inventiva del pioner Georges Méliès. Adaptació del llibre juvenil La invenció de l’Hugo Cabret, de Brian Selznick.

Sala Laya

17.00 h: Per molts curts! + 7 anys

Diversos autors, 2012-2016. Rússia-Països Baixos-França-Espanya-Argentina-Alemanya. VC/VE. 60’

Diversió, enginy... i sorpresa! Una selecció variada de curts animats i d’acció que han donat la volta al món per diversos festivals i han recollit premis i aplaudiments.

21.30 h: ‘El hombre que quiso ser Segundo’

Ramón Alós, 2014. Itàlia-Gran Bretanya-França-Espanya. VE. 90’

Una ficció documental que narra la història i els enigmes sobre la vida i l’obra de Segundo de Chomón, pioner del cinema que dona nom a la sala gran de la Filmoteca.

Espai Delmiro de Caralt

16.30 a 19.00 h: GIFinoscopi - Fem gifs a partir de la col·lecció d’objectes cinematogràfics!

Taller obert al públic familiar, a càrrec de Drac Màgic. Per fer l’activitat és imprescindible portar un dispositiu mòbil Android i baixar-se l’aplicació gratuïta Gifinator.

16.30 / 17.30 / 18.30 h - Visites guiades a l’exposició ‘Les façanes de Can Pistoles’

(Grups de 20 persones). Reserva prèvia: filmoteca.informacio@gencat.cat.

Dimarts 21 de febrer del 2017

Sala Chomón

17.00 h: ‘Iberia’

Carlos Saura, 2005. Espanya-França. VE. 99’

El director espanyol convoca grans talents del ball com Sara Baras o Antonio Canales, músics de prestigi com Manolo Sanlúcar o Chano Domínguez, i llegendes del cant flamenc com Enrique Morente. Dins el cicle Per amor a les arts.

Presentació: Carlos Saura

20.00 h: Preestrena: ‘Une histoire de fou’ / ‘Una historia de locos’

Robert Guédiguian, 2015. França. VOSE. 134’

Robert Guédiguian abandona Marsella per aprofundir en el genocidi d’Armènia amb el cas real del periodista espanyol José Antonio Gurriarán. Un cant a la reconciliació posterior a la violència.

Presentació: Robert Guédiguian i José Antonio Gurriarán

Sala Laya

18.00 h: ‘The Phantom of the Opera’ / ‘El fantasma de la ópera’

Ruperts Julian, 1925. Muda, amb rètols en castellà. 89’

Inspirat en la novel·la de Gaston Leroux, el film és reconegut per la inquietant atmosfera aconseguida, la fastuositat dels decorats i la gran interpretació de Lon Chaney, l’actor favorit del mestre Pineda, a qui dediquem la sessió. Amb l’acompanyament musical al piano de Joan Pineda.

Presentació: Ramon Font