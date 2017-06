L’Any Palau i Fabre, amb cinc mirades

L’Any Palau i Fabre, dedicat a celebrar el centenari del naixement de Josep Palau i Fabre (1917-2008), s’ha iniciat el 21 d’abril del 2017 i s’estendrà fins al 21 d’abril del 2018.

Josep Palau i Fabre, poeta, dramaturg, assagista, narrador, traductor, és un dels grans escriptors catalans de la segona meitat del segle XX, i és reconegut internacionalment com un dels més importants estudiosos de Picasso.

L’Any Palau i Fabre, impulsat per la Fundació Palau, de Caldes d’Estrac, i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Institució de les Lletres Catalanes, compta amb el suport i la col·laboració de nombroses institucions públiques i privades.

Per tal de donar una visió completa i complexa de l’obra de Palau i Fabre, l’Any es desplega en cinc àmbits temàtics i complementaris: 1. Els llocs. Geografia personal i creativa. 2. Josep Palau i Fabre, l’Alquimista. 3. Palau i Picasso. 4. El teatre. I 5. El llegat de Josep Palau i Fabre.

Des de Barcelona, i l’epicentre a la Fundació Palau, a Caldes d’Estrac i al Maresme, les nombroses activitats es desenvolupen per tot el territori català i més enllà. I els propers mesos es concentren també a Llançà, on passava els estius, i a Màlaga, on va néixer Picasso. La poesia, el cinema, la fotografia, la música, el teatre i l’art formen part de l’univers obert i creatiu que neix i s’expandeix en l’obra de Palau i Fabre. El Festival Poesia i+, amb la participació dels més destacats poetes, músics, actors i artistes actuals, presenta la creació més agosarada i avançada.

ACTIVITATS MÉS RELLEVANTS EN CURS I DELS PROPERS MESOS

Exposició Jo soc el meu propi experiment. Tretze lectures dels Poemes de l’Alquimista, de Josep Palau i Fabre. Fundació Palau, Caldes d’Estrac. Fins al 5 d’octubre del 2017.

Cicle de cinema i exposició Josep Palau i Fabre i el cinema. Filmoteca de Catalunya, Barcelona. Del 13 al 25 de juny del 2017.

Exposició Palau mira Picasso. Casa Natal de Pablo Picasso, Màlaga. Del 21 de juny al 8 d’octubre del 2017. Fundació Palau, Caldes d’Estrac. Del 19 d’octubre del 2017 al 14 de gener del 2018.

Festival de poesia Poesia i+, enguany dedicat a Josep Palau i Fabre. Fundació Palau, Caldes d’Estrac i altres espais de Mataró, Dosrius, Sant Andreu de Llavaneres, Canet de Mar i Arenys de Mar. Del 6 al 16 de juliol del 2017.

Exposició Joia de viure! Joie de vivre! Llançà, l’estiu, Josep Palau i Fabre i Picasso. Sala de Cultura de l’Ajuntament de Llançà, Llançà. Del 5 d’agost a l’11 de setembre del 2017.

Més informació: anypalauifabre.cat i fundaciopalau.cat