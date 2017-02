El Parlament posa en marxa el registre de grups d’interès i l’agenda pública dels diputats

El Parlament ha posat en funcionament el registre de grups d’interès i l’agenda pública dels diputats. Amb la posada en marxa d’aquests nous mecanismes el Parlament contribueix a millorar la qualitat democràtica de les nostres institucions i fa un pas endavant per ser més obert i més transparent en la seva funció de servei a tots els ciutadans d’aquest país.

El Parlament esdevé pioner pel que fa a l’aplicació d’aquestes mesures de transparència, que culminen l’aplicació de la llei de transparència.

Els grups d’interès

Els grups d’interès, coneguts també com a lobis, són persones o organitzacions privades que duen a terme activitats per influir en l’elaboració de les lleis o en altres funcions parlamentàries, amb voluntat de permanència i continuïtat. Així doncs, els grups d’interès que vulguin dur a terme les seves activitats al Parlament hauran d’inscriure’s abans al registre, totalment públic i accessible a través del portal de transparència del Parlament: www.parlament.cat/grupsinteres.

Amb el registre i l’agenda pública es regulen i normalitzen les relacions entre els grups d’interès, d’una banda, i els diputats i grups parlamentaris, de l’altra, i s’estableixen unes regles de joc basades en la transparència total i la publicitat, amb l’objectiu de garantir l’interès general.

Els grups d’interès tindran un seguit de drets i deures. Així, podran defensar els interessos que representen davant els diputats i els grups parlamentaris, amb reunions, compareixences o aportacions de documents, i alhora hauran de fer pública la informació sobre la seva activitat i complir un codi de bona conducta. D’aquesta manera contribueixen amb el seu exemple a la qualitat democràtica del país.

L’agenda pública dels diputats

El registre de grups d’interès està vinculat a l’agenda dels diputats, regulada pel codi de conducta dels parlamentaris, que estableix que els diputats han de portar una agenda i publicar-ne el contingut al portal de transparència.

La publicitat de l’agenda afecta, en tot cas, les reunions, els contactes i les audiències que els diputats, en l’exercici de les seves funcions, mantenen amb qualsevol persona, entitat o organització que actuï amb la voluntat d’influir en l’elaboració de les lleis o qualsevol altre acte propi de l’exercici de les funcions parlamentàries. L’agenda, que ha d’estar actualitzada i s’ha de publicar, com a mínim, amb periodicitat quinzenal, també pot incloure la resta de l’activitat dels diputats.

Avantatges del registre i de l’agenda pública

Als diputats, aquestes eines els donen més confiança i tranquil·litat. Si el grup d’interès està inscrit al registre, el diputat sap que establir-hi relacions o contactes és perfectament legítim i adequat i que la interrelació es farà en un marc de transparència i integritat.

Per als grups d’interès, comporten més facilitat de relació i participació i més prestigi. La inscripció al registre els genera diversos avantatges a l’hora de relacionar-se amb el Parlament i conèixer-ne l’activitat i les iniciatives. A més, el fet de restar subjectes a la normativa que els regula presenta els grups d’interès davant el Parlament i el conjunt de la societat com a organitzacions ètiques i responsables que contribueixen amb el seu exemple a la qualitat democràtica del país.

Amb el registre i l’agenda pública, la societat guanya amb més transparència, control i confiança en les institucions. La informació difosa permet al conjunt de ciutadans conèixer les relacions que s’estableixen entre els diputats i els grups d’interès, quan es produeixen, per mitjà de quins canals, amb quins efectes i d’acord amb quines regles de conducta.

LA PARTICIPACIÓ: ESCÓ 136

A més d’apostar per la transparència, el Parlament també fomenta la participació ciutadana.

Amb Escó 136, el Parlament i els seus 135 diputats fan una aposta decidida per la democràcia participativa, amb un espai a la web de la cambra que permet a tothom que ho vulgui participar en el procés d’elaboració de les lleis fent aportacions i suggeriments: www.esco136.cat.

Per participar-hi només cal fer un senzill registre previ i el ciutadà ja pot fer arribar propostes, preguntes i suggeriments sobre les iniciatives legislatives posades a debat a Escó 136 i els grups parlamentaris i els diputats ponents de cada iniciativa poden utilitzar aquestes aportacions ciutadanes.

Per tal de tenir la informació necessària, a cada debat obert s’hi pot trobar un breu resum de la iniciativa legislativa, un vídeo explicatiu i material de treball per conèixer-ne a fons el contingut.

Les aportacions de la ciutadania es posen a disposició dels diputats, que poden respondre-hi. Tant les aportacions com les respostes són públiques i visibles en l’espai participatiu.

Aquest espai s’afegeix a altres mecanismes de participació ciutadana en l’activitat de la cambra, com són les compareixences d’organitzacions i grups socials relacionats amb matèries objecte de regulació, la comissió de Peticions o l’espai de la web que permet adreçar consultes als grups, als diputats i als serveis del Parlament.