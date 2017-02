Tens una urgència sanitària? Truca al 061 CatSalut Respon

El nen té unes dècimes de febre... què s’ha de fer? On s’ha d’anar? ¿I si el CAP està tancat a aquesta hora? ¿S’ha d’anar directament a l’hospital? Aquestes preguntes, i moltes altres que sorgeixen quan alguna persona propera es troba malament, es poden resoldre trucant al telèfon 061 CatSalut Respon, on un equip de metges i infermers estan preparats per resoldre el problema de salut del pacient o per comunicar on s’ha de dirigir en funció de cada cas.

Assessorament

La millor manera que té el ciutadà de saber quin és el millor centre on pot acudir, en funció del que li passi, és trucar al 061 CatSalut Respon. Aquest telèfon està gestionat per més de dos centenars de professionals sanitaris (metges i infermers) que poden assessorar el ciutadà i proposar-li una resposta adequada al problema de salut plantejat: se’l pot adreçar a un centre adequat a la gravetat del seu problema, se’l pot orientar en el tractament, també enviar-li un metge a casa a través del sistema d’atenció domiciliària o enviar-li una ambulància en cas que es tracti d’una urgència que faci necessari que la persona sigui atesa de manera immediata.

De fet, les estadístiques disponibles apunten que dues de cada tres urgències que s’atenen als hospitals del nostre país es podrien atendre des d’altres dispositius sanitaris. Diàriament, els hospitals catalans atenen una mitjana de 9.500 urgències, de les quals un 9,12% acaben amb l’ingrés hospitalari dels pacients. Un 64% de la resta d’urgències es podrien atendre a la resta de centres o dispositius de la xarxa assistencial.

15.500 urgències diàries

Però no són només els hospitals. Cada dia s’atenen unes 3.000 urgències en els diferents CUAP (centres d’urgències d’atenció primària) que hi ha repartits per tot el territori, i aproximadament la mateixa quantitat d’urgències són ateses directament pel Sistema d’Emergències Mèdiques, amb la qual cosa el volum d’urgències ateses diàriament pels diferents dispositius del sistema se situa en una mitjana de 15.500.

Satisfacció dels usuaris

Els usuaris que han utilitzat els serveis d’urgències valoren l’atenció rebuda amb un notable i 8 de cada 10 enquestats tornarien a anar al mateix servei. Els aspectes més ben valorats pels usuaris d’urgències enquestats són el tracte dels professionals, les explicacions i el respecte i la intimitat.

Quantes urgències s'atenen cada dia?

Cada dia s’atenen una mitjana de 15.500 urgències a Catalunya, 5.461 de les quals passen perla gestió del 061 CatSalut Respon

9.500 s’atenen directament en hospitals

3.000 urgències són acollides i ateses als CUAP

3.000 casos són atesos directament pel Servei d’Emergències Mèdiques

Recursos addicionals pel fred

Per fer front a la demanda dels mesos d’hivern es destina 1 milió d’euros més que l’any passat al Pla Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC). Aquesta dotació frega els 17 milions i és la inversió de recursos més alta dels últims 5 anys. La major part de la partida es destina als hospitals -més de 14 milions-, però es reforça també l’atenció sociosanitària i la primària.

540x342 Vehicles d'atenció continuada domiciliària / DEPARTAMENT DE SALUT Vehicles d'atenció continuada domiciliària / DEPARTAMENT DE SALUT

DISPOSITIUS D’URGÈNCIES I ATENCIÓ CONTINUADA A CATALUNYA

L’atenció a les urgències ha de poder donar resposta a demandes d’atenció immediata de diferents nivells de gravetat i complexitat, des de situacions de risc vital fins a problemes banals, que necessitin ser resolts de manera ràpida. El sistema sanitari públic disposa de diversos recursos on s’atenen les urgències mèdiques.

Centres d'Atenció Primària A Catalunya, dins la xarxa d’atenció primària, hi ha 369 equips d’atenció primària, que són els encarregats d’atendre les urgències al CAP durant el seu horari habitual, sense necessitat de tenir una visita programada. Amb l’arribada del fred, els centres d’atenció primària es reforcen per oferir un servei millor, habilitant més espai per a les visites que es produeixen de manera espontània, i augmentant la quantitat de professionals que porten a terme tant l’atenció telefònica com les visites domiciliàries. Fora de l’horari habitual, els serveis d’atenció continuada i els CUAP (centres d’urgències d’atenció primària) estan oberts les 24 hores del dia i poden fer radiografies i anàlisis de sang. En un CUAP el temps d’espera acostuma a ser més curt que en un servei d’urgències d’un hospital.

Hospitals Els serveis d’urgències hospitalaris constitueixen actualment el segon nivell d’atenció sanitària destinat a la ciutadania. Es tracta de centres que permeten l’assistència mèdica general, així com quirúrgica, obstètrica i pediàtrica, la realització de tractaments i també procediments diagnòstics a pacients que requereixen cures continuades per un procés, sigui agut o crònic aguditzant, o que requereixen l’internament. Igualment, també s’hi porten a terme serveis d’atenció especialitzada ambulatòria (consultes externes), així com urgències, hospital de dia, tractaments, cirurgia ambulatòria i també proves diagnòstiques. A Catalunya, i repartits pel territori, hi ha 69 centres que formen part de la xarxa pública hospitalària.

Emergències Mèdiques Les bases assistencials d’emergències mèdiques estan ubicades majoritàriament en hospitals i en centres d’atenció primària (CAP) de tot Catalunya amb l’objectiu de reduir al màxim la distància entre el lloc de l’incident i el vehicle amb l’equip assistencial que ha d’atendre la demanda d’urgència o emergència.

Unitats de suport vital avançat Ambulàncies dotades d’un equip assistencial qualificat format per un metge, un infermer i un tècnic de transport sanitari o bé un infermer i un o dos tècnics de transport sanitari.

Unitats de suport vital bàsic Ambulàncies dotades d’un equip assistencial format per dos tècnics de transport sanitari.

Helicòpter medicalitzat Helicòpter amb equipament d’unitat de suport vital avançat (SVA) i amb dotació assistencial formada per un metge, un infermer i un pilot.

Vehicles d’intervenció ràpida (VIR) Vehicles dotats amb l’equipament d’unitat de suport vital avançat (SVA), que està integrat per un equip assistencial format per un metge i un tècnic de transport sanitari. Poden fer assistència i no poden realitzar transport.

Unitats d’atenció continuada domiciliària Vehicles que són utilitzats pels metges per efectuar les visites d’atenció domiciliària urgent.