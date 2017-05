Totes les dades sobre l’activitat cultural, a un clic

Cultura Viva és una sèrie que radiografia, de manera planera, les dades principals sobre un tema o un àmbit cultural aprofitant la convocatòria d’un esdeveniment, una fira, l’inici o tancament de temporada, la concessió d’un premi, etc., relacionat amb el sector amb l’objectiu de despertar l’interès per la cultura i la gestió cultural als col·lectius implicats. Els sectors considerats són: arxius, biblioteques, museus, patrimoni arquitectònic i arqueològic, arts visuals, cinema, llibre, premsa, teatre i dansa, llengua, finançament, indústries culturals i consum i pràctiques culturals.

Per exemple, arran de la celebració de l’última edició, la vint-i-dosena, del Saló del Manga de Barcelona, es poden consultar estadístiques sobre la producció i el consum de còmics a Catalunya. O amb motiu del sisè aniversari de la declaració dels castells com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la Unesco, i coincidint amb el tram final de la temporada castellera, Cultura Viva va fer públic tot un recull de dades claus sobre el món casteller. Hi ha dades actualitzades també sobre les festes de Nadal, el cinema, la lectura o els videojocs. Són dades que en qualsevol moment poden ajudar a proporcionar context i a complementar una informació sobre un determinat sector cultural.

Dades culturals

Aquests reculls estadístics són una oferta més dins l’àmbit de Dades Culturals, que és la finestra a nombrosos continguts d’informació de qualitat en matèries de cultura i creació que el departament de Cultura posa a lliure disposició.

A Dades Culturals hi ha documentació en forma d’anuaris, informes, estadístiques, treballs tècnics, apunts d’actualitat o metodologies que elabora el departament per analitzar la realitat cultural de Catalunya. L’objectiu és esdevenir un canal d’informació de primer ordre en l’àmbit cultural i en la difusió d’anàlisis sectorials i d’estadístiques.

Amb la voluntat de millorar-ne la visibilitat i garantir-ne un accés més ràpid, la pàgina organitza aquesta informació amb una distribució que simplifica la cerca dels documents i afavoreix la màxima disponibilitat de les dades exposades. Dades Culturals vol ser un espai de consulta àgil i útil tant per a centres d’estudis, observatoris, professionals i estudiants, com per al públic en general interessat en la cultura.

En aquest context també, i de manera periòdica, es posen a disposició els fulls de difusió DeCultura, que ofereixen una anàlisi sobre les últimes dades disponibles relacionades amb el món de la cultura. Cada número tracta una temàtica diferent, des dels resultats de l’estadística oficial dels diversos àmbits, el consum i la participació cultural o l’ocupació en el sector de la cultura i la creació, fins a temes econòmics com la distribució dels pressupostos o la fiscalitat en la cultura, a més d’anàlisis sectorials, polítiques culturals i recerca, entre d’altres.

L’oferta de dades i informació sobre el departament de Cultura es completa amb les memòries, que són la presentació de l’activitat del departament. Inclou l’organigrama, les dades d’execució pressupostària i tot el detall de funcions i activitats que s’han fet per part de cada unitat directiva del departament.