El Voluntariat per la llengua fa el salt a Internet

La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i el Consorci per a la Normalització Lingüística han posat en marxa el Voluntariat per la llengua (VxL) virtual amb l’objectiu d’estendre el programa a persones que, per la distància geogràfica, no poden coincidir presencialment.

La modalitat virtual permet estendre el VxL a persones que volen adquirir un millor domini del català a través de la conversa per videoconferència, sense estar condicionades pel lloc on viuen, per horaris de treball complicats, pel fet de tenir poc temps lliure o per qualsevol altre motiu. D’aquesta manera, el programa amplia l’oferta i es diversifiquen les vies d’interacció en català entre persones d’arreu del món.

El compromís de les parelles lingüístiques és trobar-se una hora a la setmana durant almenys 10 setmanes per parlar, en català, del que vulguin en un context distès, el dia i l’hora que els vagi bé. Amb la modalitat virtual, ho podran fer des d’un ordinador o dispositiu mòbil, amb el programa de videoconferència que més els convingui.

Per participar-hi com a voluntari, per ajudar una altra persona a practicar el català, o com a aprenent, per practicar la llengua, cal ser major d’edat i inscriure’s al programa http://vxl.cat/participa-hi. A través del menú de les opcions, la persona interessada podrà escollir la modalitat virtual, la presencial o ambdues.

Un dinamitzador del VxL d’un dels 22 centres de normalització lingüística que el Consorci té a tot Catalunya s’encarregarà d’assignar una parella lingüística, d’acord amb la disponibilitat horària i les preferències del nou inscrit; donarà unes orientacions perquè les trobades virtuals siguin al màxim de satisfactòries; facilitarà materials de suport en línia per promoure les converses, i atendrà les consultes o els suggeriments que es vulguin fer.

Prova pilot d’èxit

El voluntariat virtual s’ha provat amb 23 parelles formades per voluntaris que ja havien participat en el VxL presencial i alumnes dels cursos de la modalitat de la plataforma Parla.cat d’aprenentatge virtual, procedents de Barcelona i Girona, de Guadalajara, Guipúscoa, Madrid i Sevilla, i de diversos països com l’Argentina, Holanda, Mèxic o Rússia.

La valoració general de la prova pilot per part dels voluntaris i dels aprenents ha sigut molt bona. Cal destacar l’alt grau de satisfacció (4,63 sobre 5) amb aquesta modalitat. L’atenció, les orientacions i la documentació rebudes, i la utilitat de les converses han obtingut una puntuació mitjana de 4,2 sobre 5. A més, el 100% dels participants recomanarien el voluntariat lingüístic virtual a les persones que volen practicar català a través de la conversa.

APUNTAR-S’HI ÉS MOLT FÀCIL!

Només cal emplenar la fitxa d’inscripció i triar la modalitat virtual http://vxl.cat/participa-hi

Requisits tècnics

Ordinador amb bona connexió a Internet.

Càmera, micròfon i altaveus a l’ordinador (o auriculars).

Descarregar i instal·lar un programa de videoconferència.

Com es formen les parelles virtuals?

Es formen a partir de les preferències dels voluntaris i els aprenents i en funció de la disponibilitat horària. Els dinamitzadors de VxL posen en contacte voluntari i aprenent, en fan el seguiment, ofereixen suport i atenen les consultes dels participants.

Materials de suport en línia

En l’apartat VxL virtual hi ha documents específics per a les parelles virtuals:

Orientacions per als aprenents.

Orientacions per als voluntaris.

Instruccions bàsiques perquè es puguin utilitzar aplicacions de videoconferència.

A més d’aquests documents específics, els participants també tenen a la seva disposició els materials de suport en línia per promoure les converses ( Parlem tu i jo ; Llegir per parlar, llegir per aprendre, etc.).

MÉS DE 100.000 PARELLES I 15 ANYS DE TRAJECTÒRIA

El programa Voluntariat per la llengua (VxL) va celebrar l’any 2015 l’assoliment de les 100.000 parelles lingüístiques; ara ja són 110.000. Iniciat l’any 2003, el programa vol facilitar a qui té coneixements bàsics de català i es vol llançar a parlar-lo que el pugui practicar en un context real i relaxat. Per fer-ho, es formen parelles entre parlants de català (voluntaris) i interessats a agafar fluïdesa (aprenents).

Passats 10 anys, la vitalitat no decau. L’any 2016 es van formar 10.018 parelles lingüístiques. Els aprenents procedien sobretot de l’Amèrica del Sud i, en menys mesura, del nord de l’Àfrica, la Unió Europea i l’Amèrica Central. La majoria tenen entre 30 i 39 anys. Pel que fa a les persones voluntàries, la majoria tenen entre 50 i 65 anys. Tant de voluntaris com d’aprenents hi van participar més dones que homes.

315x436 Dades del 2016 Dades del 2016

El Consorci ha establert acords de col·laboració amb 683 entitats i associacions que ofereixen activitats, espais i difusió del VxL. Per facilitar la participació social dels aprenents, el Consorci va organitzar, el 2016, 1.814 activitats complementàries de llengua i cultura amb 63.791 participants. També hi van col·laborar 3.904 establiments comercials que oferien espais per practicar el català.

ELS PARTICIPANTS OPINEN...

Cristina

Voluntària a Weert, Països Baixos

“La meva experiència ha sigut molt positiva i penso que fer-ho online permet molta flexibilitat”

Joana

Aprenenta nascuda al Brasil que viu a Catalunya

“Aquesta modalitat m’ha permès trobar una persona per parlar una hora a la setmana en català”

Neus

Voluntària a Figueres

“Hem construït una amistat tot i ser d’edats molt diferents. Sempre tenim moltes coses per explicar-nos”

Sol

Aprenenta argentina

“A mi m’agradaria molt continuar amb el programa amb la Neus. Ara soc a Buenos Aires, però torno a mitjans de febrer”

Guillem

Voluntari a Manlleu

“Ha sigut una bona experiència. Fàcil, sobretot per la comoditat de no haver-te de desplaçar...”

Daria

Aprenenta de Rússia

“Només ha calgut posar-nos d’acord per connectar-nos i la resta ha fluït... La meva companya ha sigut molt bona parella lingüística”

Imma

Voluntària de Vic

“M’agrada conèixer gent nova i poder ajudar-los a aprendre la llengua mentre parlem. Des de casa és molt còmode! I per a la gent que viu fora de Catalunya és ideal”

Alena

Aprenenta d’Ucraïna

“M’ha servit per practicar el meu català, però les 10 sessions se m’han fet curtes”

Jorge

Aprenent de la Corunya

“A tot arreu hi ha persones disposades a ajudar els altres. Per a mi ha sigut un plaer compartir conversa amb l’Imma des de casa. Ha sigut útil poder-ho fer virtualment; d’una altra manera no hauria tingut accés a practicar la llengua. M’ha ajudat molt! Gràcies!”