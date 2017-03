El Govern destina 30 milions d’euros a ajuts per garantir l’abastament d’aigua a diversos municipis catalans

Durant la sequera de 2007 i 2008 es va evidenciar la vulnerabilitat hídrica de les conques internes catalanes en períodes amb pluges inferiors a la mitjana. En episodis d’aquest tipus, les reserves hídriques existents no permetien garantir totes les demandes i més en moments en què la falta de pluges quantioses es podia perllongar durant més de 16 mesos, tal com va passar fa nou anys.

El Govern de la Generalitat, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua, va impulsar diverses obres per incrementar la garantia en el subministrament d’aigua, sobretot a les zones més poblades de Catalunya (Barcelona i la seva àrea metropolitana). La dessalinització va ser un dels eixos, amb la construcció de la planta del Llobregat, la més gran d’Europa destinada a l’abastament urbà i amb capacitat per produir 60 hm, l’ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera, passant dels 10 als 20 hm de producció potencial d’aigua, la recuperació de prop de 300 pous i captacions en desús i la millora en els tractaments de les plantes potabilitzadores d’Abrera i Sant Joan Despí.

Aquestes solucions van permetre incrementar la garantia en el subministrament d’aigua en un 30%, concretament en 122 hectòmetres cúbics, reduint de manera important el dèficit hídric a les conques internes.

Canvi de paradigma

Amb aquestes actuacions, els municipis connectats a grans xarxes de subministrament disposen de prou garantia per satisfer totes les demandes i tenir més capacitat per afrontar un llarg període de sequera. En canvi, hi ha municipis que tenen captacions úniques que, en cas de viure llargs períodes de sequera o presentar algun problema de qualitat, poden veure compromeses les demandes. Per aquest motiu, l’ACA té previst destinar 30 milions d’euros en 3 anys (del 2016 al 2018) en convocatòries anuals de 10 milions d’euros. L’objectiu és incrementar la garantia en aquells municipis amb més vulnerabilitat, tant des del punt de vista de la qualitat com de la quantitat.

Primer estadi: 104 actuacions que beneficien 84 municipis

La primera línia de subvencions va ser anunciada l’abril de 2016, amb una línia d’ajuts de 10 milions d’euros. La resolució de la convocatòria es va donar a conèixer durant el mes de novembre de l’any passat, i es van atorgar ajuts a 104 projectes que suposaran una inversió global induïda de 20 milions d’euros a Catalunya, repartits en 84 municipis.

Els tres problemes principals que es pretén solucionar a través d’aquests ajuts són la millora de la qualitat d’aquells municipis que tenen les seves fonts de proveïment contaminades per factors diversos, solucionar els problemes de manca d’aigua d’aquells municipis no connectats a les xarxes regionals que en anys de sequera requereixen el suport a l’abastament mitjançant camions cisterna i ampliar i diversificar les fonts de captació de l’aigua per a l’abastament municipal per evitar la dependència d’una única font de proveïment.

Segon escenari: 10 milions més per al 2017

L’Agència Catalana de l’Aigua va aprovar el 15 de febrer la segona etapa d’aquests ajuts, amb una nova partida de 10 milions d’euros. El divendres 10 de març es va publicar al DOGC l’ordre de subvenció i es preveu que al voltant del mes d’octubre es publiqui la resolució d’atorgament. Les actuacions subvencionades s’hauran d’haver executat entre l’1 de gener de 2017 i l’1 de novembre de 2019.

Inclusió de nous criteris

Els ajuts, com en la convocatòria anterior, aniran destinats a actuacions per reduir la concentració de substàncies químiques que superin els paràmetres que estableix la normativa sobre la qualitat de l’aigua per al consum, als pretractaments previs a la cloració o al desabastament per manca d’aigua. També s’inclouen nous criteris com actuacions de desinfecció, rehabilitació de captacions subterrànies en servei o recuperació de pous en desús de municipis connectats a xarxes supramunicipals deficitàries, entre d’altres.

Fomentar el desenvolupament del territori

La disponibilitat de noves fonts de subministrament d’aigua estables i no vulnerables donen força a les potencialitats del territori, garantint les demandes d’aigua i potenciant el desenvolupament de les activitats econòmiques, evitant l’abandonament de zones menys poblades.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, destaca que “aquesta és una de les apostes més potents del Govern per a l’equilibri territorial i per evitar que els municipis amb problemes d’aigua hagin de recórrer a camions cisterna”. Precisament sobre aquesta qüestió, durant el 2016 l’ACA va obrir dues línies d’ajuts per cofinançar els costos per subministrar-se a través de camions cisterna.

Rull subratlla: “L’aigua més cara és la que no es té. Aquests ajuts són prioritaris per atendre la garantia d’abastament dels municipis més vulnerables i de les persones que hi viuen”. El conseller afegeix que “les obres que l’ACA cofinançarà són actuacions amb una visió estructural i definitiva per consolidar el subministrament al territori”.