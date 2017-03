Atenció a les dones

L’Institut Català de les Dones, a través de 5 oficines d’informació a tot el territori (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre), ofereix atenció personalitzada a les dones sobre els recursos i serveis que poden ajudar-les i que posen a la seva disposició la Generalitat de Catalunya juntament amb altres institucions i entitats especialitzades.

Les seus territorials de l'Institut Català de les Dones ofereixen informació sobre qualsevol matèria, com ara salut, treball, habitatge, serveis i recursos per a les dones. Des d'aquestes seus es facilita la informació o es deriva cap a les entitats i organismes que en són responsables. També s'ofereixen serveis d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Les cites es concerten prèviament i per accedir al servei s'ha de trucar a l'oficina d'informació corresponent.