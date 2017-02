061: Cat Salut respon

Quan tinguis un problema de salut, truca al 061 CatSalut Respon. Trucant a aquest telèfon un professional sanitari et podrà orientar sobre el teu problema, et donarà consell sobre què pots fer per trobar-te millor o t’indicarà quin és el centre on et pots adreçar per ser atès d’urgència, indicant-te quin és el més adequat per a la teva situació.

El 061 CatSalut Respon és com tenir un metge o una infermera sempre al teu costat, disponible les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. Si no et trobes bé i creus que has d’anar a urgències, abans de sortir de casa truca al 061 CatSalut Respon. En aquest telèfon t’indicaran quin és el centre més adequat per atendre’t i així et podràs estalviar desplaçaments innecessaris o temps d’espera.