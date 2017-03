L’any passat vaig anar al Saló de l’Ensenyament amb el meu fill Eric, que en aquell moment tenia 16 anys i feia 1r de batxillerat. L’objectiu d’anar-hi jo també era poder ajudar-lo, en la mesura del possible, a trobar solució a un tema que el neguitejava molt, igual que neguiteja la majoria de joves: el seu futur professional.

Ell hi havia anat amb l’institut el dia abans i ja havia fet un primer tast. Ens va impressionar molt el nombre de sortides professionals que hi ha actualment. És una fira molt completa. Hi pots trobar tot tipus d’informació relacionada amb l’orientació acadèmica: idiomes, formació professional o graus universitaris, tant d’institucions públiques com privades.

L’any passat ell anava molt perdut, per un tema d’edat, però veure totes les opcions possibles juntes el va ajudar a establir un ordre de prioritats i anar-les acotant. L’assistència a la Saló, juntament amb l’ajuda personalitzada que li va proporcionar una empresa d’orientació professional, Educaweb, que també està present al Saló, el van alliberar del neguit que tenia i li van permetre plantejar-se sense angoixa, i amb més claredat, el seu futur.

El que més ens va agradar és que a la majoria dels estands qui ofereix informació són els mateixos estudiants universitaris, que cursen o han cursat fa poc els estudis en aquella mateixa universitat. Això ens va permetre obtenir informació de primera mà i resoldre tots els dubtes que teníem; alguns ja te’ls resolen per internet però d’altres és molt millor que algú te’ls expliqui, i més si ho fan en exclusiva per a tu. Dubtes com ara tipus d’assignatures i grau de dificultat, nombre d’alumnes, horaris i compatibilitat amb possibles feines, preus, Erasmus, sortides professionals, accés a la universitat venint d’una especialitat o una altra...

Tot i que tinc clar que són els nostres fills els que han de decidir el seu futur, el fet d’estar més informada m’ha permès poder-los acompanyar amb més criteri.