La UPC ofereix per al curs que ve 66 estudis de grau, i una àmplia oferta de dobles titulacions entre estudis UPC i amb estudis d’altres universitats catalanes i internacionals. Com a novetats de l’oferta destaca la posada en marxa de tres nous graus universitaris: el grau en Ciència i Enginyeria de Dades -una proposta conjunta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) i la Facultat de

Matemàtiques i Estadística (FME)-; el grau en Enginyeria d’Automoció, a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) i que permetrà cursar el 4t curs també a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), i el grau en Disseny, Animació i Art Digital, que s’impartirà al Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM), centre adscrit a la UPC. El Saló de l’Ensenyament és un gran aparador de tota l’oferta formativa a Catalunya que permet recollir, en unes hores, informació de tot allò que ens interessa de la demanda d’estudis. A l’estand de la UPC, com en d’altres, els informadors són estudiants de grau que aporten la seva visió i la seva experiència, amb un llenguatge més proper, al jovent que s’acosta al Saló buscant orientació. A més a la UPC molts professors i professores de les escoles i facultats també participem en les tasques d’informació al futur estudiant ajudant en els moments de molta demanda i atenent especialment els pares i mares que acompanyen els joves i que plantegen preocupacions i consultes diferents de les dels seus fills i filles. Com a docent universitària, és enriquidor fer aquesta tasca d’assessorament. Em permet apropar-me als dubtes, fins i tot neguits, dels futurs universitaris. I de tant en tant em sorprenc amb situacions peculiars, com el cas d’un noi de 12 anys que em demanava informació sobre uns estudis que encara trigaria uns 6 anys a poder cursar.