“Cal actualitzar les competències per no quedar compromès”

En un entorn tan canviant, ¿com se seleccionen les competències més importants per al nou grau?

És cert que les noves tecnologies estan canviant el nostre entorn en tots els aspectes. És molt difícil preveure en un percentatge molt alt la definició dels perfils dels professionals que necessitarem en un futur, motiu pel qual revisem constantment els nostres plans d’estudis. En aquest sentit, estem en contacte constant amb el món de l’empresa, a banda de la nostra comunitat educativa, amb qui fixem i desenvolupem les competències que poden ser clau en un futur.

Segons els inputs que rebeu, ¿quines professions poden tenir més demanda en un futur?

Tots els professionals amb una formació i unes competències fortes tindran futur. Concretament, en l’àmbit d’administració i direcció d’empreses tindran les mateixes expectatives que han tingut fins ara. Ara bé, cal tenir molt present que cal actualitzar-se per no quedar compromès de cara al futur. Nosaltres entenem que els professionals en administració i direcció d’empreses han de sortir amb un component internacional molt fort, per això tots els nostres alumnes acaben sent trilingües, ja que totes assignatures del tram final del grau són en anglès. També és molt important reforçar les relacions internacionals, una utilització intensiva i ben feta de l’ús de les noves tecnologies, i desenvolupar competències en l’anàlisi de dades, tenint en compte que avui en dia ja parlem de big data. Tot plegat ens obliga a renovar-nos i comptar amb gent del món de l’empresa per assegurar que els nostres alumnes surten amb les habilitats i competències necessàries per encarar els reptes que tenim avui en dia.

Quin tipus de mobilitat es contempla en el grau en Marketing Internacional?

El nou marc legal que permet crear graus de tres anys obre la porta a crear una Dual Degree amb altres universitats europees. Concretament, hem impulsat un conveni amb quatre escoles de negocis del Regne Unit, Suècia, França i Alemanya acreditades per l’Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSV). Aquest programa permet que els alumnes facin els primers dos anys a la seva universitat, mentre que al tercer també tenen l’opció d’anar a qualsevol de les altres quatre. En definitiva, això comporta poder fer pràctiques professionals en aquests països i obtenir dos diplomes: el de l’IQS i el que obtinguin en qualsevol d’aquestes universitats.

D’altra banda, ¿quina previsió teniu d’estudiants que vindran d’altres països a fer el grau?

Hi ha un doble vessant. Els alumnes internacionals que venen a matricular-se a primer curs a l’IQS poden suposar entre un 10% i un 20% dels estudiants, però al tercer i últim curs el nombre augmentarà de manera considerable. El motiu és que molts dels nostres estudiants marxaran a les quatre universitats amb les quals tenim conveni i, en termes globals, tindrem un component internacional del 50%.

Com doneu resposta des de l’IQS a aquesta necessitat de formar-se constantment?

Fa anys, una persona estudiava la carrera i ja treballava tota la vida en la mateixa àrea específica. Avui en dia això és impensable. Nosaltres considerem que quan un estudiant entra a l’IQS forma part d’un projecte que no s’esgota quan s’acaben els estudis, sinó que dura tota la vida. En aquest sentit, tenim una àmplia oferta de màsters, i també la unitat d’Executive Education, que dona resposta als professionals que requereixen actualitzacions o formació continuada al llarg de la seva vida professional.

De quina manera es gestionarà la sortida dels estudiants del curs al mercat laboral?

La Universitat Ramon Llull, en termes genèrics, és la número u en ocupabilitat, segons la majoria de rànquings internacionals, i alhora des de l’IQS estem al 100%. Fins i tot en èpoques de crisi aconseguim no tenir cap estudiant a l’espera per ser col·locat a les nostres borses de treball en un termini de dos mesos. De fet, tenim més places en empreses que alumnes, també perquè molts dels nostres alumnes ja troben feina a les empreses on van a fer les pràctiques.