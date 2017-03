Facilitar les trajectòries i transicions educatives a través de l’orientació

En el moment de transitar entre etapes educatives, especialment en el salt a l’educació postobligatòria, molts joves i les seves famílies afronten molts dubtes. En aquest marc, els serveis i recursos d’orientació esdevenen una eina clau per acompanyar una presa de decisió ben fonamentada.

És per això que entre febrer i maig nombrosos ens locals desenvolupen diferents projectes d’orientació per complementar la tasca que ja es realitza als centres educatius. Un exemple són les fires i jornades d’orientació organitzades arreu del territori. Es tracta d’una aposta amb la proximitat com a tret diferencial que permet acostar l’oferta formativa de la zona oferint accions d’orientació als adolescents, joves, famílies i també persones adultes, per resoldre dubtes i donar eines per facilitar la tria d’itinerari educatiu.

Any rere any, l’esforç dels ens locals per posar en valor l’oferta educativa del territori i apropar-la a la ciutadania es tradueix en innovacions que generen nous formats, com els espais de trobada on professionals de diferents àmbits comparteixen amb els joves les seves trajectòries, aportant un element vivencial i proper.

Reforç als ens locals

En aquesta línia, l’oferta de recursos per a fires i jornades d’orientació de la Diputació de Barcelona té com a objectiu reforçar aquesta tasca que porten a terme els ens locals. El projecte inclou xerrades d’orientació i punts d’orientació personalitzada, i ofereix assistència tècnica als orientadors municipals i atenció directa als usuaris. Les xerrades permeten treballar en virtut dels diferents perfils d’usuaris un conjunt de temàtiques estructurades en 9 punts.

Enguany aquest suport arribarà a 22 fires o jornades amb un abast territorial de 252 municipis i amb una previsió de participació de 3.300 usuaris. Per informar-se sobre les temàtiques, el calendari i els formats es pot consultar la pàgina web www. diba.cat/web/educacio/orientacio.

El projecte de suport a les fires i jornades d’orientació al territori neix l’any 2014 amb la posada en marxa del Pla Pilot d’Orientació de suport a les transicions educatives, que s’ha impulsat des de la Gerència de Serveis d’Educació i que s’emmarca en l’estratègia per contribuir a la reducció de l’abandonament escolar prematur a la demarcació de Barcelona. Actualment, aquest projecte, que té l’objectiu de prevenir aquest abandonament, conviu amb altres actuacions. En són exemples la Maleta de les Famílies, que es mou entre la prevenció i la intervenció on hi ha indicis d’abandonament, i que va adreçada a les famílies amb fills en transició cap a l’educació postobligatòria, o el Full de Ruta a les escoles municipals de persones adultes, un projecte que contribueix a compensar l’abandonament. Un conjunt d’actuacions que està permetent impulsar un model de “ciutat orientadora”.

FULL DE RUTA

És un projecte d’orientació educativa i professional en el marc de les escoles, els centres i els serveis municipals de persones adultes (EMPA).

L’orientació es realitza a partir d’accions grupals i individuals destinades a joves i persones adultes que volen reprendre els estudis, preferentment a l’alumnat dels cursos per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària o el dels cursos de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius.

L’objectiu és acompanyar-los en el disseny d’un itinerari personalitzat que permeti definir un projecte educatiu i professional que redueixi l’abandonament dels estudis en curs i incrementi el nombre d’alumnes que els superen i continuen estudiant. Aquest curs 2016-2017, el programa arribarà a 20 escoles/serveis de persones adultes.

22 FIRES I JORNADES

Fira de l’Ensenyament de Badalona

Setmana de l’Orientació Educativa a Castelldefels

Apropa a Cornellà de Llobregat

Educacció a Gavà

Fira Guia’t a Granollers

Fira de l’Ensenyament d’Igualada

Jornades d’Orientació Acadèmica i Professional (JOAP) i Jornades d’Orientació de CFGM al Prat de Llobregat

Fira de l’Estudiant a Manresa

Cerca’m. Fira de l’Ensenyament a Martorell

Fira Futur a Masquefa

Setmana de la Informació i l’Orientació Professional (SIOP) a Mataró

Mostra d’ensenyament ‘Informa’t, escull, fes-ho per tu’ a Montcada i Reixac

Setmana de l’Orientació Acadèmica i Professional a Olesa de Montserrat

Mostra d’Ensenyament a Palau-Solità i Plegamans

Jornada de la Formació Professional a Rubí

Sabadell Orienta: ‘Apropa’t a la FP’ a Sabadell

Setmana de la Informació i Orientació a Sant Adrià de Besòs

Jornada de Formació Professional a Sant Cugat del Vallès

Jornades d’Orientació d’Estudis Superiors i CFGS i de CFGM i PPI a Terrassa

Càpsula. Jornades d’Orientació Acadèmica i Professional a Vic

Jornada d’orientació professional ‘Construeix el teu futur’ a Viladecans