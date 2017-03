Un munt d'eines per triar el millor itinerari formatiu

El Saló de l’Ensenyament no seria gaire útil si només fos un aparador de centres educatius i de la seva oferta. Per això a les últimes edicions, i a la d’enguany encara més, també proporciona un munt d’eines per ajudar l’estudiant a triar l’itinerari formatiu. Així, a través de l’empresa Educaweb, ofereix un espai de consulta i assessorament individualitzat en el qual un equip d’orientadores -psicòlogues, pedagogues i psicopedagogues; tot són noies!- atenen les consultes dels visitants, ja siguin alumnes, famílies o professors. Aquestes professionals miren de trobar resposta tant a preguntes molt genèriques (com ara “Em sento perdut davant de tanta oferta; no sé què estudiar”) com a d’altres de més específiques.

A més, per tercer any consecutiu, el Saló de l’Ensenyament, també a través d’Educaweb, organitza visites guiades a punts clau d’aquesta fira. Aquestes visites són diferents en funció dels integrants del grup (se’n fan per a alumnes de quart d’ESO, per a estudiants de batxillerat, per a escoles d’adults...).

D’altra banda, el Saló ofereix, a través d’Educaweb, un servei de consultes online, la pàgina web Formacio365, a la qual pot accedir qualsevol persona. Aquest portal, que facilita l’autonomia de l’estudiant i fa possible una tria tranquil·la i reflexiva, està obert durant tot l’any. L’oferta dels centres és viva i el portal permet que estigui actualitzada.

Prendre decisions relatives a la carrera acadèmica i professional és certament complex per un grapat de motius: l’oferta formativa no para de créixer, les transicions acadèmiques i professionals són múltiples al llarg de la vida i molt variades, i el mercat de treball va canviant, cosa que requereix que els perfils professionals també canviïn en funció de les necessitats del mercat. Hi ha feines que deixaran d’existir (pràcticament totes les manuals; en una empresa d’automoció, per exemple, els encarregats de fer feines manuals són majoritàriament gent gran, a punt de jubilar-se, mentre que els joves estan tots darrere d’un ordinador), i n’hi ha d’altres que van apareixent, com la de webgardener (el professional que s’encarrega de tenir actualitzada una pàgina web).

Abans de triar uns estudis cal valorar un munt d’aspectes, com ara el sistema d’accés, els continguts que inclouen, la durada, la titulació que s’obté en finalitzar-los, les sortides professionals que ofereixen, els centres on s’imparteixen, els serveis del centre (borsa de treball, aula d’estudi, servei d’orientació a l’estudiant...), o si ofereixen programes d’intercanvi a l’estranger, el cost dels estudis i la possibilitat d’obtenir beques i ajuts.

Entendre el mercat

A més d’explorar l’oferta formativa disponible, entendre el mercat de treball és imprescindible. Tard o d’hora, a l’estudiant li arribarà al moment d’incorporar-se al món laboral i ha d’estar preparat per arribar-hi amb ganes i amb les competències adequades per trobar-s’hi a gust. Sovint el desconcerta la dificultat d’imaginar-se i conèixer les professions, els detalls de l’activitat que duen a terme, que no ens solen explicar: les feines habituals que fa el professional, els tipus d’eines o materials que utilitza, les condicions de treball com ara l’horari, l’entorn físic i les persones amb qui es relaciona a la feina; el nivell de formació requerit, les característiques personals recomanables, les competències clau valorades, la remuneració i les possibilitats de promoció; la situació actual del sector i les perspectives de futur, les professions relacionades, i finalment les fonts d’informació sectorials, col·legials o gremials que ens donaran dades reals del sector. Com més informació es tingui, més fàcil serà afrontar el repte de la transició laboral de manera segura i amb molta més preparació.

La realitat actual del mercat de treball no és la dels joves que s’estan formant; ells encara tardaran uns quants anys a entrar-hi. La imatge negativa transmesa per l’experiència de la crisi viscuda pels adults no és precisament un element motivador per a ells. Els joves han de tenir tota la força de la seva formació, la il·lusió de la construcció del seu projecte de vida i professional, i no deixar-se aclaparar per un present que no és el seu futur.